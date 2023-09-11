1 milyon 834 çifte SMA taraması

Spinal Musküler Atrofi olarak adlandırılan SMA, kas kaybı ve zayıflığa sebebiyet veren nadir hastalıklardan biri. Sağlık Bakanlığı, SMA'nın ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi için 2021 yılı sonunda evlenecek çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı" başlattı. Uygulama ile evlilik hazırlığı yapan çiftler aile hekimliklerinde ücretsiz olarak taşıyıcılık testinden geçiyor. Halen evli olan çiftlerde talep etmeleri durumunda test yaptırabiliyor.Buna göre programın başladığı 27 Aralık 2021'den 04 Eylül 2023'e kadar "Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı"nda numunesi alınan kişi sayısı 1 milyon 834'e ulaştı. Numunesi kabul edilen kişi sayısı 984 bin 701, numunesi onaylanan kişi sayısı 892 bin 386, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 853 bin 445, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 22 bin 573, yeni numune istenen kişi sayısı 16 bin 349 oldu.