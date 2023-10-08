Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Yüksek tansiyona karşı proteinli beslenme
Giriş Tarihi: 8.10.2023

Yüksek tansiyona karşı proteinli beslenme

DIŞ HABERLER
Yüksek tansiyona karşı proteinli beslenme
Bilim insanları bir kez daha yüksek tansiyon ile beslenme alışkanlığının ilişkisini ortaya koydu. Hipertansiyon dergisinde yayınlanan bir araştırmaya, göre beslenme çeşitleri çok çeşitli protein kaynakları içeren yetişkinlerin yüksek tansiyona yakalanma riski, aksi beslenme alışkanlığına sahip olanlardan daha düşük oluyor. Şarkül Avsat haber sitesindeki haberde ise günlük tüketim gıdaları arasına katılabilecek proteinli yiyecekler şu şekilde sıralandı: Yağlı balık, yumurta, baklagiller, çerezler, kinoa...
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksek tansiyona karşı proteinli beslenme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA