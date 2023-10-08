Yüksek tansiyona karşı proteinli beslenme

Bilim insanları bir kez daha yüksek tansiyon ile beslenme alışkanlığının ilişkisini ortaya koydu. Hipertansiyon dergisinde yayınlanan bir araştırmaya, göre beslenme çeşitleri çok çeşitli protein kaynakları içeren yetişkinlerin yüksek tansiyona yakalanma riski, aksi beslenme alışkanlığına sahip olanlardan daha düşük oluyor. Şarkül Avsat haber sitesindeki haberde ise günlük tüketim gıdaları arasına katılabilecek proteinli yiyecekler şu şekilde sıralandı: Yağlı balık, yumurta, baklagiller, çerezler, kinoa...