PRP annelik umudunu artırıyor

Yale Üniversitesi Tüp Bebek ve Üreme Sağlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emre Seli, katıldığı Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği (TÜBİD) Kongresi'nde, kısırlık (infertilite) tedavisinde yumurtalığa yapılan PRP (Platelet Rich Plasma) işleminin datalarını bilim dünyası ile paylaştı. TÜBİD Genel Başkanı -Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, Prof. Dr. Seli ve ekibinin ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarda PRP'nin kadının yumurtalıklarında nasıl bir etki oluşturduğu sorusunun cevabı 'moleküler düzeyde' arandı.Prof. Dr. Seli, şunları söyledi: "Dünyada ilk kez PRP işlemi uygulanan 90 hastayı moleküler bazda 2 yıl süren araştırma ile 3 ayrı analizden geçirdik. Bugüne kadar yumurtalığa uygulanan PRP'nin klinik sonuçları görülmüştü. Yaptığımız çalışmada ise PRP sonrası yumurta sayısında artış oldu mu? Hücreyi değiştirdi mi?' gibi sorularının yanıtlarını aldık. Sonuç, 'evet değiştir' oldu." PRP'nin yumurtada bazı bölümleri 3-5 kat değiştirdiğini gördüklerini söyleyen Prof. Dr. Seli "PRP hastaların yüzde 30-40'ında çalışıyor. Biz hastadan alınan örnekle bir ilaç değil bir süspansiyon yapıyoruz. İlaç standarttır. Ama süspansiyon herkese göre farklıdır. Kimilerinde az faktör olduğu için yumurtalarına az etki ediyor. Kimininki çok kuvvetli verildiğinde kendiliğinden gebe kalıyor. Biz içindeki faktörleri saptayıp, süspansiyonla 'ne verildiği-nasıl sonuç vereceği' öngörüsü ile başarının yüzde 30-40'lardan yüzde 80'e çıkacağını düşünüyoruz" dedi.PROFDr. Seli, kısırlık tedavisinde şimdiye kadar klasikleşmiş yöntemlerin uygulandığını belirterek "PRP, insanın kendi kanından elde edilen ve içinde büyüme faktörü olan hücrelerden oluşuyor. İçinde 800'den fazla faktör var. Bugüne kadar hem dünyada hem Türkiye'de ortopedi, dermatoloji gibi birçok alanda PRP çeşitli sebeplerle kullanıldı, kullanılıyor. PRP, yumurtalık rezervlerini çoğaltmak için de kullanılıyor. Biz en son yaptığımız çalışmada, 90 hastayı inceledik. Araştırmamız 2 yıl sürdü" dedi.Araştırmanın sonucunda yumurtalarınetrafında yumurtalarıbesleyen küçükhücreler olduğunadikkat çeken Prof. Dr.Seli, "Her yumurtanınbasıncı incelendi. PRP,yumurtaya enjekteedildiğinde moleküllerdeğişim oluyor mu,olmuyor mu? Bunabaktık. Çok açık birşekilde gördük ki;PRP verildiği zamanbu hücrelerin enerjisi,hücrelerin birbirleriyleteması, bölünmesi,sağ kalımında artışoluyor" dedi.PROF. Dr. Seli, PRP'nin menopozu geciktirdiğinin de görüldüğünü söyleyerek "Yumurtalığa bir stent takmış gibi oluyorsunuz. Bu sayede de doğurganlık yaşı ilerliyor. Dünyada da moleküler düzeyde kök hücre üzerinde çalışmalar var. Herkesin doku iyileşmesi aynı değil. Vücudun kendi bağışıklık mekanizması var. İyileşmesi var. Bazı kişilerin bazı protein eksiklikleri varken, diğer kişilerde farklı eksikler olabilir. Bu çalışma bize gösterdi ki bazı hastalara PRP içindeki bazı fakörleri transfer edeceğiz, bazılarına PRP içindeki tüm faktörleri transfer edeceğiz. Bu her hastaya göre farklıdır. Biz yaptığımız işlemle dokunun kanlanmasını artırıp, yumurtanın enerjisini artırıp, yumurtanın daha iyi sinyal almasını sağlıyoruz. Kanlanma daha çok olanlarda PRP daha çok işe yarıyor" dedi.