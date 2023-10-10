“Batı Nil Virüsü’ ilgili önemli bilgiler verildi

Hastaların genel sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Süer, "Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu ve Uzm. Dr. Şahin Işık ile beraber takip ettiğimiz 3 hastada merkezi sinir sistemi tutulumu saptandı ve yapılan ayırıcı tanı çalışmaları sonucunda Batı Nil Virüsü ile enfekte oldukları doğrulandı" dedi.

Tedavi gören hastalardan ikisinin sağlıklı olarak taburcu edildiğini ifade eden Prof. Dr. Süer; "Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tedavisini sürdürdüğümüz üçüncü hastamız, Cumartesi gece yarısı maalesef hayatını kaybetti" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Kaya Süer, Batı Nil Virüsü vakalarında merkezi sinir sisteminde tutulum görülme olasılığının yüzde 1 olduğunu vurgulayarak, "82 yaşında hayatını kaybeden hastamızda da Batı Nil Virüsü'ü santral sinir sisteminde tutulum göstermişti" diye konuştu.

Prof. Dr. Kaya Süer, Batı Nil Virüsü ile ilgili önemli bilgiler de verdi. Batı Nil Virüsü'nün oluşturduğu klinik tabloların farklı seyredebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Süer, vakaların yaklaşık yüzde 80'inin hiçbir belirti göstermeden seyrettiğini söyledi. Vakaların ancak yaklaşık yüzde 20'sinde klinik belirtiler saptandığını belirten Prof. Dr. Süer, sadece yüzde 1'inde ise merkezi sinir sisteminin tutulduğunu ve bu durumun ciddi sonuçlar yaratabileceğini kaydetti.