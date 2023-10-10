Kalp doktoru kalbine nasıl bakar?

Dünyada en sık görülen hastalıkların başında kalp hastalıklarının geldiğini söyleyen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Kalp Nakli Uzmanı Prof. Dr. Kaan Kırali, aynı zamanda en önemli ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklarının geldiğini belirtti. Prof. Dr. Kırali, "Kalp hastalıkları deyince; kalp krizi olabilir, yüksek tansiyona bağlı kalp hastalıkları olabilir. Bunun dışında kalp hastalıklarının tedavisinin gecikmesiyle ortaya çıkan kalp yetmezlikleri olabilir. Kalp yetmezliği önümüzdeki yıllarda kalp hastalıklarının en büyük kısmını oluşturacak. Çünkü insan ömrü uzuyor ve insanların bir şekilde mevcut ömrü uzadığı için kalp problemleri yetmezlikle sonlanabilir" dedi.Prof. Dr. Kaan Kırali; "Siz kalbinize nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise 33 yıllık bir hekim ve kalp doktoru olarak şu yanıtı verdi: "Vücut kilomu sabit tutmaya çalışıyorum. Erkek olarak bel bölgesi yağlanmasına izin vermemek gerekiyor. Yani göbek olmayacak. Beslenmeme dikkat ediyorum. Az öğün yiyorum, masadan aç kalkıyorum. Mideyi çok doldurmamak lazım. Tuz kullanmıyorum. Tütün ve alkol kullanımından uzak durmak önemli. Stresle başa çıkmak için doğa yürüyüşleri yapıyorum. Mutlaka dinlenme, tatil dönemlerini hayatıma entegre etmeye çalışıyorum."KALP bağışı sayısının koronavirüs salgınından sonra düştüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Kırali, "Diğer organ bağışlarında canlı vericiden de bağışlar olduğu için bu kadar olmayabilir. Kalp bağışının yapılabilmesi için vericinin beyin ölümünün gerçekleşmesi gerekiyor. Bizim ülkemizde yılda 100 kalp nakli yapılabiliyordu. Son 3 yılda 25'lere düştü. Türkiye'de genelinde bin 414 kişi kalp nakli bekliyor. Bizim hastane olarak listemizde 220 kişi kalp bekliyor. Ülkemizde bu yıl 29 kalp nakli yapıldı. Bunun 7'si hastanemizde gerçekleştirildi. Ayrıca hastanemizde 33 hastaya yapay kalp taktık" dedi.PROFDr. Kırali, kalp bağışı için çağrıda bulunarak, şunları söyledi: "Beyin ölümü gerçekleşen bir yakını olan insanların, artık o kişinin beyninin düzelmeyeceğini, tekrardan uyanmayacağını kabul etmeleri gerekir. Bu aşamadan sonra o kişinin yakın bir zamanda tüm fonksiyonel olarak da vefat edeceğini bilmeleri gerekir. Yakınlarını çok bekletmeden, geciktirmeden organ bağışını kabul etmeleri çok önemli. Organ bağışı ile 7-8 insana can olabilirler."PROF. Dr. Kırali, kalp nakline götüren sebepleri şöyle sıraladı:Kalp krizi sonrası hayatta kalan bazı insanların kalbindeki ölen hücre miktarının çok olmasına bağlı kalbin kasılmasının bozulması.Kalbin tam açıklanamasa da zaman içinde çok genişlemesi ve genişledikçe fonksiyon kaybının çok ilerlemesi.Bazı doğumsal kalp anomalileri.Son zamanlarda aşırı spor yapan ve bu amaçla çok fazla yapay destek ürünleri kullanan insanlarda da aşırı spor yapmaya bağlı kalp yetmezliği geliştiği görüldü.Bazen hamilelerde veya doğum sonrası annelerde kalp yetmezliği gelişebiliyor.Fazla alkol tüketimi, kalp yetmezliğine yol açabilir.Bazı kalp yetmezliğine neden olabilen hastalıklar var ki bunlarda kalp kasının aşırı kalınlaşmasına bağlı gelişebiliyor.PROFDr. Kırali, kalp sağlığı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle sıraladı:Düzenli bir hayat ve yaşam tarzı edinmek gerekiyor.Stresten uzak durmak, tüm hastalıklardan korunma mekanizması. Bu nedenle stresle baş etme yollarının öğrenilmesi gerekir.Kesinlikle fazla kilo alınmamalı. Aşırı tuz, şeker tüketiminden de kaçınılmalı.Günlük yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi egzersizlerin yapılması gerekir.Tütün ürünlerinden uzak durulmalı.Dengeli beslenmek gerekir. Yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı.