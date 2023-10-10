Psikolog Ateş: Beden sağlığının ruh sağlığıyla da desteklenmesi gerekli

Mersin'de ruh sağlığının korunmasının önemine dikkat çeken Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş, yetişkin, çocuk, ergen, çift ve ailelere yönelik bireysel psikoterapi hizmeti sunduklarını söyledi. Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş, 'Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu' tarafından ruh sağlığı ve ruh hastalıklarının toplumda farkındalığını ve anlaşılırlığını arttırmak amacıyla 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim'in 'Dünya Ruh Sağlığı Günü' olarak kutlandığını söyledi.

Beden sağlığının ruh sağlığıyla da desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Psikolog Ateş, "Nitekim Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı olmayı, sadece hastalığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlamıştır. Bu nedenle fiziksel rahatsızlıklarımız kadar ruhsal rahatsızlıklarımıza da özen göstermeyi bu günün başlığı altında bir kez daha vurgulamak isteriz" dedi.

Vatandaşlara psikolojik destek sağlanıyor

Vatandaşlara sağladıkları hizmetler hakkında bilgi veren Psikolog Ateş, "Ruh sağlığının ve ruhsal iyiliğin küresel hale gelmesi, toplumda ruh sağlığı konusunda farkındalığın artması, kişinin ruh sağlığını ve yaşam işlevlerini koruyup desteklemek, bireylerin ihtiyaç duydukları psikolojik desteğe ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla uzman psikologlar olarak hizmetler sunmaktayız. Bu kapsamda da yetişkin, çocuk, ergen, çift ve ailelere yönelik çeşitli psikoloji ekollerinden faydalanarak ücretsiz bireysel psikoterapi hizmeti gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Uzman Psikolog Günay Duygu Ateş, bu hizmetlerin yanı sıra gelişimsel taramalar, ebeveyn danışmanlığı, farkındalık seminerleri ve grup çalışmalarını da sürdürdüklerini belirterek, "Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, belediyemizin çağrı merkezine ulaşabilir" dedi.