Prof. Dr. Karaca’dan dikkat çeken ‘Geleceğin Pandemisi: Kanser mi?’konuşması

Tüm kanserlerin 11.7'sini oluşturan meme kanseri hakkında merak edilenler ise 4 başlıkta şöyle sıralanıyor:

MEME KANSERİNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Sebze ve meyve açısından yeterli, uygun koşullarda hazırlanmış gıdaların dengeli tüketimi ve fiziksel aktivitenin artırılması, sağlıklı kiloda olmak, sigara ve alkol kullanımından uzak durmak riski azaltılabilmekte. Emzirmenin meme kanserinden koruduğuna dair çok sayıda bilimsel çalışma bulunduğu için annelerin bebeklerini en az 2 yıl süreyle emzirmeleri önerilmekte.

MEME KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELER?

En sık rastlanan belirti, ağrısız, zamanla büyüyen kitlenin ele gelmesi, hissedilmesi. Yirmi yaşından başlayarak, her ay düzenli olarak kendini muayene etmek, bir değişiklik varsa sağlık kurumuna başvurmak önem arz etmekte. 40-69 yaş arasındaki kadınlar, herhangi yakınmaları yoksa bile, her iki yılda bir ücretsiz mamografi taraması yaptırmalı. Bu mamografi taraması ücretsiz.

MEME KANSERİ TEŞHİSİ NASIL KONUR?

Meme kanseri, ileri dönemlere dek belirti vermeyebilir. Bu nedenle sağlık merkezlerine başvurulması gerekmekte. Erken dönemde teşhis, tedavide başarı oranını artırmakta.

MEME KANSERİNDE TEDAVİ NASIL YAPILIR?

Meme kanseri tedavisi, özellikle hastalık erken teşhis edildiğinde yüzde 90 veya daha yüksek hayatta kalma olasılıklarına ulaşarak oldukça etkili olabilir. Meme kanserinde cerrahi, ışın tedavisi ve ilaç tedavisi gibi farklı tedavi seçenekleri uygulanmakta.

GELECEĞİN PANDEMİSİ KANSER Mİ?

Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak belirlenen Ekim ayında Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu yıl ikincisinin gerçekleştirildiği MEDILIVE'23 Tıp Uluslararası Cerrahi Kongresi düzenlendi. Tıp dünyasının önemli isimlerinin bir araya geldiği kongrede, tıp fakültesi öğrencileri birçok alanda bilinçlendirildi. Zengin akademik içeriğiyle tıp dünyasına ait birçok konuyu ele alan uzman isimler tıp öğrencilerine mesleki tecrübelerini aktardı. Kongreye konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Ahmet Karaca, "Geleceğin Pandemisi: Kanser mi?" başlıklı konuşmasını yaptı. Prof. Dr. Karaca, kanserle mücadeledeki son yenilikleri ve kanser farkındalığının hayati önemini anlatarak dinleyicileri konuyla alakalı bilinçlendirdi. Özellikle sık görülen kanser türleri hakkında konuşan Karaca, meme kanseri tarama programları, yaş gruplarındaki değişiklikler ve bu süreçte izlenmesi gereken yol haritasının üstünde durdu.