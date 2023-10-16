5 yıldır damarlarında tekrarlayan pıhtıların nedeni kalbinde bulundu

Felç nedeniyle ilk incelemeleri yapan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı uzmanları tarafından kardiyolojik değerlendirme talep edilmesiyle hastada pıhtıya neden olan sorunun kalp odacıkları arasında doğuştan gelen açıklık olduğu tespit edildi. Tetkikleri yürüterek teşhisi koyan Doç. Dr. Elif İjlal Çekirdekçi, "Kardiyolojik değerlendirmeler sonucunda hastamızda mükerrer pıhtı atmasının nedenini açık bir şekilde ortaya koymuş olduk. PFO kapama işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirerek hastamızı iyileştirmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

PFO kapama işlemini, özel bir cihazla cerrahi müdahale olmadan gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç. Dr. Elif İjlal Çekirdekçi, PFO kapatma işlemi hakkında şu bilgileri verdi:

"PFO kapatma işlemi sırasında, genellikle kasık bölgesinden girilen ince bir tüp (kateter) kalbe yönlendirilir. Kateter, kalp odacıkları arasındaki açıklığa yerleştirilen bir cihazı taşır. Bu cihaz genellikle bir tür kapama cihazıdır. Bu cihazlar genellikle bir çerçeve ve özel malzemeler içerir. Cihaz, PFO'nun her iki tarafına yerleştirilir. Daha sonra, cihaz serbest bırakılarak PFO kapatılır."

PFO'nun genellikle cerrahi olarak kapatılmasının gerekli olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Elif İjlal Çekirdekçi, ancak özellikle genç bireylerde, tekrarlayan ve felce neden olan durumlarda veya migren ataklarını tetiklediği durumlarda cerrahi işleme ihtiyaç duyulabileceğini kaydetti. Gözde Güçver Okur'a uygulanan PFO kapama işlemine, girişimsel kardiyolojik işlemlerdeki tecrübesi ile destek veren Prof. Dr. Barış Buğan'a da teşekkür eden Doç. Dr. Elif İjlal Çekirdekçi, "Unutulmamalıdır ki, her hasta benzersizdir ve bu tür bir prosedürün gerekliliği ve uygunluğu, biz kardiyologlar ve diğer sağlık profesyonelleri tarafından ortaklaşa değerlendirilmelidir" diye konuştu.