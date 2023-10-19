Bebeğin gelişimindeki olası bozukluklar anne karnındayken saptanabilecek

YDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi ve DESAM Araştırma Enstitüsü araştırmacısı Dr. Hasan Hüseyin Kazan'ın, dizayn ve yazım sürecini yönettiği "Dijital Polimeraz Zincir Reaksiyonu Temelli İnvaziv Olmayan Fetal Tarama Testi Geliştirilmesi ve Klinik Validasyonu" başlıklı proje, Gazi Üniversitesi'nden klinisyenlerle ortak yürütülüyor.

Gebelik sürecinin sağlıklı olabilmesi için, anne karnındaki bebeğe ve anneye birçok test yapılıyor. Bu testler doğrultusunda ise gebeliğin seyri belirleniyor. Fetal tarama testi, anne kanıyla fetüse ait hücre dışı DNA'nın taranarak, fetustaki olası anormal gelişimlerin tespitini sağlıyor. Gebeliğin erken evresinde anomalilerin tespitine imkan sağlayan test, cerrahi işlem gerektirmeyen ileri düzey bir tarama yöntemi olarak öne çıkıyor. Geliştirilen tarama testi, yeni doğan sağkalım oranlarının arttırılması ve olası bir olumsuzluk durumunda ebeveynlerin psikolojik olarak hazırlanması açısından oldukça önem taşıyor.

Bilimsel araştırmaları, toplumun hayat kalitesini artıracak ve pek çok alanda mevcut uygulamaları iyileştirecek ürünlere dönüştürmenin önemine değinen YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Bu tip projelerin sayısının artması için multidisipliner çalışmaların ve uluslararası iş birliklerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi hayati bir önem taşıyor. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nın verdiği proje desteklerinin de bu anlamda çok önemli" dedi.

Dr. Hasan Hüseyin Kazan İSE "Proje sayesinde, mevcut fetal tarama teknolojilerine alternatif üreterek maliyet ve zaman avantajı sağlamayı, böylece bu testleri yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Maliyet ve zaman parametrelerinin iyileştirilmesi, fetal taramaların, pahalı teknolojiler gerekmeden yaygınlaştırılmasının ve ulusal tarama programlarının oluşturulmasının önünü açacak. Bu proje ile sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tarama programları hayata geçirilebilecektir" diye konuştu.