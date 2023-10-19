Boynunuzda ortaya çıkan bu hisse dikkat! Bu hastalığın habercisi...

Fiziksel sağlığa dair birçok semptomu incelerken, "hafif" değerlendirilerek yok sayılabiliyor. Fakat yüksek tansiyon, ilerleyen zamanlarda önemli kalp-damar sağlığı sorunlarına zemin hazırlayabilen kronik rahatsızlıklardan biri. Genellikle "belirti vermeden" ilerlemesi sebebiyle birçok kişi bu rahatsızlığa sahip olduğunun farkına varamayabiliyor.
Hemşire Kristine Dutton, boyun bölgesinde ortaya çıkabilecek bir hissin, yükselen tansiyonunu en önemli belirtilerinden biri olduğunu belirtiyor. Sessiz bir hastalık olması sebebiyle dikkatli olunması gerektiğine vurgu yapan hemşire, "boynunuzdaki nabız" hissi konusunda farkındalık olması gerektiğini belirtiyor.
Ülkemizde her 3 yetişkinden birinde görüldüğü düşünülen yüksek tansiyonun, birçok kişinin farkında olmadan yaşadığı bir hastalık olduğu belirtiliyor. Fakat ani yükselen bir tansiyon neticesinde yaşamı tehdit eden olgular ortaya çıkabilir.
Yüksek tansiyon belirtileri:
Uzmanlar, yüksek tansiyonun kan damarlarına, kalbe, beyne, böbreklere ve gözlere aşırı yük bindirdiğini söylüyor. Genellikle herhangi bir semptomu yoktur, bu nedenle sizde olup olmadığını öğrenmenin tek yolu kan basıncınızı kontrol ettirmektir.
40 yaşın üzerindeki sağlıklı yetişkinlerin kan basınçlarını en az beş yılda bir kontrol ettirmeleri gerekir. Ancak yüksek tansiyon riskiniz yüksekse kan basıncınızı daha sık, tercihen yılda bir kez kontrol ettirmelisiniz.
Kan basıncı milimetre cıva (mmHg) cinsinden ölçülür ve 2 rakamla verilir:
Örneğin, kan basıncınız 140/90 veya 140/90 mmHg ise sistolik basıncınız 140 mmHg, diyastolik basıncınız ise 90 mmHg'dir. İdeal kan basıncının genellikle 90/60 mmHg ile 120/80 mmHg arasında olduğu kabul edilirken, 80 yaş üstü kişiler için hedef 150/90 mmHg'nin altındadır.