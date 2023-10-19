Boynunuzda ortaya çıkan bu hisse dikkat! Bu hastalığın habercisi...

Uzmanlar, yüksek tansiyonun kan damarlarına, kalbe, beyne, böbreklere ve gözlere aşırı yük bindirdiğini söylüyor. Genellikle herhangi bir semptomu yoktur, bu nedenle sizde olup olmadığını öğrenmenin tek yolu kan basıncınızı kontrol ettirmektir.

40 yaşın üzerindeki sağlıklı yetişkinlerin kan basınçlarını en az beş yılda bir kontrol ettirmeleri gerekir. Ancak yüksek tansiyon riskiniz yüksekse kan basıncınızı daha sık, tercihen yılda bir kez kontrol ettirmelisiniz.