Böyle görünen saçlar sağlık sorunu belirtisi! Kanserden saçkırana kadar işaret ediyor

Saçlar, kişinin görüntüsünün ve kimliğinin en önemli parçalarından birisi olarak yer alır. Gün içerisinde nasıl göründüğüne bağlı olarak kişinin nasıl hissettiğini etkiler, estetik görüntüsünün yanında kişinin özgüveninin de artmasını sağlar. Ancak saçlarda meydana gelen değişiklikler özgüveni olumsuz etkilemesinin yanı sıra bazı sağlık sorunlarına işaret edebilir.
PARKINSON HASTALIĞI
Saçlarda ortaya çıkan beyaz kepek normal olabilir ancak kepeğin sarı renkte olması, Parkinson hastalığını işaret edebilir. Parkinson zamanın ilerlemesiyle birlikte gittikçe kötüleşen bir hastalıktır. Çoğunlukla yavaş hareket etme ve titremeyle yakından bağlantılıdır.
Sarı renkteki kepek, kafa derisi gibi ciltte pek çok ter bezi içeren bölgelerde kaşıntılı, ağrılı ve kırmızı bir hale gelen, kafa derisini etkileyen bir cilt sorunu olan seboreik dermatitten kaynaklı oluşur.
SAÇKIRAN
Kafa derisinde madeni para büyüklüğünde saç dökülmesi izleri var ise saçkıran olarak bilinen Alopesi Areta hastalığına işaret edebilir.
Bu durum; kaş, kirpik ve sakal olmak üzere vücutta da meydana gelebilir. Hücrelerin saç köklerine saldırması sonucunda daha fazla saç üretmeleri engellenir. Saçın büyümesini durdurur ve saçın kökünden ayrılmasına yol açar.
Saçkıran, bazı durumlarda başın bütün kısmına yayılabilir ve tüm vücudu da etkileyebilir, her yaşta ve her cinsiyette görülebilir. Saçkıranın, Alopesi Areata Totalis ve Alopesi Areata Universalis isimli evreleri vardır.
Alopesi Areata Totalis'te dökülme olduğu gibi kalabilir, saçlı bölgedeki bütün saçların dökülmesine neden olabilir. Alopesi Areata Universalis'te ise bütün vücut kılları dökülebilir.
KANSER
Saç derisinde ya da saç çizgisinde kırmızı veya mor lekelerin oluşması, kan damarında kanserin bir belirtisi olabilir. Genellikle kafa derisinde, boyundaki deride ve başta görülür ancak vücudun herhangi bir yerinde de yer alabilir.
Anjiyosarkom isimli kanser çeşidi, kan damarı ve lenf damarlarının iç kısmında gelişir. Kafa derisi; yüz ya da kulaklarda grup halinde veya tek bir biçimde mavimsi kırmızı nodüller ya da plaklar şeklinde görülebilir. Karaciğer ya da kalp gibi organları etkilediği zaman ağrıya neden olabilir ve her yaşta meydana gelebilir.