Böyle görünen saçlar sağlık sorunu belirtisi! Kanserden saçkırana kadar işaret ediyor

Saçkıran, bazı durumlarda başın bütün kısmına yayılabilir ve tüm vücudu da etkileyebilir, her yaşta ve her cinsiyette görülebilir. Saçkıranın, Alopesi Areata Totalis ve Alopesi Areata Universalis isimli evreleri vardır.

Alopesi Areata Totalis'te dökülme olduğu gibi kalabilir, saçlı bölgedeki bütün saçların dökülmesine neden olabilir. Alopesi Areata Universalis'te ise bütün vücut kılları dökülebilir.