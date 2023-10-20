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Giriş Tarihi: 20.10.2023 13:03 Son Güncelleme: 20.10.2023 13:42

Böyle görünen saçlar sağlık sorunu belirtisi! Kanserden saçkırana kadar işaret ediyor

Saç, pek çok insanın kim olduğunu yansıtan parçasıdır. Ancak bazı durumlar sonucunda saçlarda değişiklikler meydana gelebilir. Saçlarda ortaya çıkan bu değişiklikler, kişiyi rahatsız etmesinin yanı sıra ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Peki saçtaki hangi değişiklikler sağlık sorunlarını işaret ediyor? İşte detayları…

Saçlar, kişinin görüntüsünün ve kimliğinin en önemli parçalarından birisi olarak yer alır. Gün içerisinde nasıl göründüğüne bağlı olarak kişinin nasıl hissettiğini etkiler, estetik görüntüsünün yanında kişinin özgüveninin de artmasını sağlar. Ancak saçlarda meydana gelen değişiklikler özgüveni olumsuz etkilemesinin yanı sıra bazı sağlık sorunlarına işaret edebilir.

PARKINSON HASTALIĞI

Saçlarda ortaya çıkan beyaz kepek normal olabilir ancak kepeğin sarı renkte olması, Parkinson hastalığını işaret edebilir. Parkinson zamanın ilerlemesiyle birlikte gittikçe kötüleşen bir hastalıktır. Çoğunlukla yavaş hareket etme ve titremeyle yakından bağlantılıdır.

Sarı renkteki kepek, kafa derisi gibi ciltte pek çok ter bezi içeren bölgelerde kaşıntılı, ağrılı ve kırmızı bir hale gelen, kafa derisini etkileyen bir cilt sorunu olan seboreik dermatitten kaynaklı oluşur.

Parkinsonla ilgili bir yardım kuruluşuna göre, Parkinson olan kişiler cilt sorununa yatkındır.

Parkinson hastalığının her ne kadar tedavisi olmasa da hastalığın yönetilmesine yardımcı olabilecek tedavi ve destek yöntemleri mevcut.

SAÇKIRAN

Kafa derisinde madeni para büyüklüğünde saç dökülmesi izleri var ise saçkıran olarak bilinen Alopesi Areta hastalığına işaret edebilir.

Bu durum; kaş, kirpik ve sakal olmak üzere vücutta da meydana gelebilir. Hücrelerin saç köklerine saldırması sonucunda daha fazla saç üretmeleri engellenir. Saçın büyümesini durdurur ve saçın kökünden ayrılmasına yol açar.

Saçkıran, bazı durumlarda başın bütün kısmına yayılabilir ve tüm vücudu da etkileyebilir, her yaşta ve her cinsiyette görülebilir. Saçkıranın, Alopesi Areata Totalis ve Alopesi Areata Universalis isimli evreleri vardır.

Alopesi Areata Totalis'te dökülme olduğu gibi kalabilir, saçlı bölgedeki bütün saçların dökülmesine neden olabilir. Alopesi Areata Universalis'te ise bütün vücut kılları dökülebilir.

KANSER

Saç derisinde ya da saç çizgisinde kırmızı veya mor lekelerin oluşması, kan damarında kanserin bir belirtisi olabilir. Genellikle kafa derisinde, boyundaki deride ve başta görülür ancak vücudun herhangi bir yerinde de yer alabilir.

Anjiyosarkom isimli kanser çeşidi, kan damarı ve lenf damarlarının iç kısmında gelişir. Kafa derisi; yüz ya da kulaklarda grup halinde veya tek bir biçimde mavimsi kırmızı nodüller ya da plaklar şeklinde görülebilir. Karaciğer ya da kalp gibi organları etkilediği zaman ağrıya neden olabilir ve her yaşta meydana gelebilir.

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Böyle görünen saçlar sağlık sorunu belirtisi! Kanserden saçkırana kadar işaret ediyor
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