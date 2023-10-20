“Tercih Edilen Hastaneler” listesinde yer aldı

Kısa süre önce, dünyanın sağlık alanındaki en önemli akreditasyon kurumlarından Almanya merkezli Temos International'ın denetiminden geçerek "Quality In Medical Care, Tıbbi Bakımda Kalite" akreditasyonu aldıklarını hatırlatan YDÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, "Washington DC merkezli Diplomatik Konsey'in 'Tercih Edilen Hastaneler' listesine dahil olmamız da tescillenen yüksek hizmet kalitemizin bir sonucu" dedi.

YDÜ Hastanesi'nin sahip olduğu son teknolojik donanım, yetkin hekim kadrosu, uzman personel yapısı ve sahip olduğu tüm olanaklarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünya standartlarında sağlık hizmeti verdiğini söyleyen Prof. Dr. Yenen, "Hizmet kalitemiz ve adanın güzelliklerinin bir araya gelmesi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ni dünyanın en önemli sağlık turizmi merkezlerinden birine dönüştürüyor" diye konuştu.