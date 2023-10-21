Kirli hava kanseri tetikliyor

Yeni bir araştırma, hava kirliliğinin kadınlarda kanser riskini artırdığını ortaya koydu. Bu ay sonu İspanya'da düzenlenecek Avrupa Onkoloji Derneği Kongresi'nde sunulacak araştırmada, 1999 ve 2011 yılları arasında ev ve işyeri kirliliğine uzun süreli maruz kalan 1419 kadın ile meme kanseri olmayan 2 bin 984 kadının verileri karşılaştırıldı. Veriler, ince parçacıklı hava kirliliğinin yüksek düzeyde olduğu yerlerde yaşayan kadınların, daha az hava kirliliği olan bölgelerdekine kıyasla meme kanserine yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.