Öksürüğün bitkisel ilacı bal

Öksürüğün hem hayatta kalabilmek için gerekli olan çok güçlü bir savunma refleksi hem de bazı hastalıkların belirti olduğunu söyleyen Dr Erdoğan, "Öksürük bazen ne söyleneceğinin bilinmediği ortamlarda soğuk havayı dağıtan kurtarıcı bir ses bazen de 'ben geliyorum' haberini veren zil sesi gibidir" dedi.

Sağlıklı bir çocuğun günde 10 kereye kadar öksürebileceğini kaydeden Erdoğan, "Öksürüğün en sık nedeni ciğere kaçmak üzere olan tükürüklerdir. Hastalık kaynaklı öksürüklerin en sık nedeni ise viral enfeksiyonlardır. Ateş, burun akıntısı ile başlayan bir viral enfeksiyondan birkaç gün sonra başlayan bu basit öksürükler iki hatta dört haftaya kadar uzayabilir. Çocuğun yaşam kalitesini bozmuyorsa örneğin gece uyumasını veya gündüz okul durumunu etkilemiyorsa bir tedavi gerekmez" diye konuştu.

Ebeveynleri uyaran Dr. Erdoğan, "Eğer çocuğunuz dört haftadan uzun süredir öksürüyorsa bu daha ciddi durumların habercisi olabilir. Astım en sık nedendir. Özellikle ailede astım, alerjik nezle, egzama olan çocuklarda astım ihtimali daha yüksektir. Genellikle çocuğuna astım tanısı alan ebeveynler panik olurlar. Aslında çocukluk çağı astımlarının bir kısmı ergenliğe kadar geçer, bir kısmı da hayat boyu devam eder" dedi.

Öksürük tedavisine çocuğun yaşına göre karar verileceğine dikkat çeken Dr. Serpil Erdoğan, "Eğer çocuk küçük ise özel cihazlar ile buhar tedavileri verilir. Daha büyük çocuklara kendilerinin ciğerlerine çekeceği fıs fıs veya kuru doz şeklindeki ilaçlar önerilir. Ancak astım ataklarla ve dalgalanmalar ile giden bir hastalık olduğundan hekim kontrolünde tedavi değişiklikleri gerekebilir. Uzamış balgamlı öksürüklerde ise astım zemini olsun veya olmasın kronik bronşit düşünülür. Antibiyotik tedavisi gereken tek durum da budur" dedi.

Öksürük için ispatlanmış tek bitkisel tedavinin ise bal olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, "Bal içeren diğer bitkisel öksürük şurupları, ılık bitki çayları, bol sıvı tüketmek, çocuğun burnunu spreylerle veya sümkürterek açık tutmak, yatarken başını yükseltmek faydalı olabilir. Önümüzde kış mevsimi olduğunu ve kaloriferlerin yanacağını düşündüğümüzde ev içi nem azalacaktır. Bu da üst solunum yollarında kurumaya neden olarak öksürüğü arttırabilir. Bu durumda oda nemlendiricileri kullanılabilir. Ayrıca yatak odalarının 22 derece üzerinde ısıtılmaması gerekir. Sıcak ve kuru hava solunum yolları rahatsız eder" diye konuştu.