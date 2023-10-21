‘Sonbahar yorgunluğuna’ karşı hamilelere tavsiyeler

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, havaların soğumaya, günlerin kısalmaya başladığı sonbahar aylarında halsizlik, baş ağrısı, sürekli uyku isteği gibi sorunların ortaya çıktığını belirtiyor. 'Sonbahar yorgunluğu' olarak bilinen bu şikâyetlerin anne adaylarını daha da çok etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Kavak, "Yorgunluk zaten hamileliğin ilk habercisidir. Sonbahar aylarında bu sorunların artması ise normaldir. Çünkü mevsim geçişi hepimiz gibi anne adaylarını da etkiler. Hamileler günlük hayatlarında gerekli önlemleri alarak bu sıkıntıları daha kolay aşabilirler" dedi.Giderek artan bir yorgunluk hissedilirse, hamilelerin öncelikle bedenini dinlendirmeleri gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kavak, şu önerilerde bulundu:İş temponuzu buna göre planlayın. Ne iş yaparsanız yapın, dinlenmek için kendinize zaman ayırın.Yorucu hareketlerden kaçının ve günlük işleri dinlenerek yapın.Gün içinde kısa kısa dinlenme molaları, özellikle çalışan hamilelerin kurtarıcısı olur.Hamilelikteki yorgunluk, halsizlik ve diğer şikayetler için en etkili ve en doğal reçete kesinlikle egzersiz ve sağlıklı beslenmedir.Çevrenizden destek istemekten çekinmeyin. Gebelik boyunca eşinizin ve yakın çevrenizin size destek olmaları gerektiğini unutmayın.SON yıllarda magnezyum tüketiminin az olduğunu belirten Prof. Dr. Kavak, "Oysa biz gebelik döneminde gece uykusuzluklarına, hamilelik kramplarına karşı magnezyumu öneriyoruz. Geceleri uyuyamayan hamileler doğal olarak bütün gün kendini yorgun hisseder. Magnezyum açısından zengin menüler tercih etmeliler. Ispanak, kabak, balık, yeşil fasulye, avokado, muz, ayçekirdeği, kaju gibi gıdalar magnezyum açısından zengindir. Doktor kontrolünde kürler şeklinde de magnezyum alınabilir" dedi.Dr. Kavak, anne adaylarına yorgunluk giderici beslenme önerilerinde bulundu. İşte o öneriler:Hamilelikte diyet yapılmaz; bunu sakın unutmayın.Yorgunluğun önlenmesinde yeterli su tüketmek çok önemli. Günde en az 8 bardak su için.Yemeklerinizi günde en az 3 kez düzenli yemeye çalışın. Zorlanan anneler 5-6 küçük öğüne de bölebilir. Eğer 3 saat arayla beslenirseniz, yorgunlukla baş etmeniz daha kolay olur.Yorgunluğa karşı en önemli savaşçılar vitamin ve minerallerdir. Özellikle magnezyum, folik asit, potasyum, B ve C vitaminleri yorgunlukla baş etmenize yardımcı olur.Kahvaltıyı sakın atlamayın, sabah düzenli olarak aynı saatte kahvaltı yapmaya özen gösterin. Çay-kahve yerine süt ve taze sıkılmış meyve suyu tercih edin.Ceviz, badem, fındık, kuru erik, kayısı ve hurma gibi besinleri karışım halinde, gerekirse yanınızda taşıyarak ara öğünlerde tüketin. Kuru incir, kan basıncı konusunda destek verir. Kabak çekirdeğini de enerji için tavsiye ediyoruz.PROF. Dr. Kavak, yorgunluğa karşı hamilelerin egzersiz yapmalarını önererek şunları söyledi: "Egzersiz; yorgunluğu arttırmaz, tam tersi anne adayının kendini daha iyi hissetmesine, canlanmasına, enerjisinin artmasına, vücudun hormonal değişime ayak uydurmasına yardımcı olur. Ancak spor yapın derken ağır sporları önermiyoruz; özellikle açık havada yürüyüş ya da yüzme gibi sporlar olabilir. Açık havada bulunmak ve oksijen almak bile enerjinizin artmasına etki yapar. Ayrıca daha önce pilates ve yoga yapmış olmak şartıyla; anne adayları, 16'ıncı haftadan sonra hamilelik pilatesi ve yogasına başlayabilir."