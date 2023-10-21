Terapinin Oscar’ı Türk psikiyatriste

Avrupa Davranışçı ve Bilişsel Terapileri Birliği'nin (EABCT) 2023 yılı kongresi Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede Psikiyatrist Prof. Dr. Hakan Türkçapar, bilişsel davranışçı terapilerin gelişimi ve yaygınlaştırılması yönündeki çalışmaları ile Avrupa Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Birliği Ödülüne (EABCT) layık görüldü.

BU TERAPİ İNGİLTERE'DE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETİ

Bilişsel terapinin amacının kişiyi bu dünyanın, çevrenin, insanların oluşturduğu sıkıntılardan, kendi düşünce ve davranışlarını geliştirerek, dönüştürerek, farkındalık yaratarak çözümlemesini sağlamak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Türkçapar, "Dünyada son yıllarda bu psikoterapi yöntemi daha çok tercih ediliyor. Psikolojik ilaçlar o an için iyi sonuç verse de insanda düşünce kalıpları değişmedikçe sorun yeniden ortaya çıkabiliyor. Bilişsel terapi ile düşünce kalıpları değiştirilip, sorunun kaynağına iniliyor. İngiltere'de ilaç kullanımının ekonomik yükünün ağır olduğu görüldüğü için 20 yıldır İngiliz hükümeti birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında bilişsel terapiyi sunuyor. Bu dünyada ilk olma özelliğini taşıyor. İngiltere dışında Avusturalya ve Yeni Zelanda da bilişsel terapiyi, sağlık hizmeti olarak sunuyor" dedi.

KORUYUCU RUH SAĞLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Türkçapar, koruyucu ruh sağlığı için bilişsel terapinin çok önemli olduğunu söyleyerek "Benim bu kapsamda 'Farket Düşün Hisset Yaşa' diye bir kitabım da var. Pek çok terapist ülkemizde de bu kapsamda eğitimler alıyor" dedi.

Uzun süredir ülkemizde bilişsel davranışçı terapiler alanında çalışmaları yürüten Prof. Dr. Türkçapar, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler alanında ABD'de 'bilişsel psikoterapi' eğitimi aldı. 1999 yılında New York'ta 'akılcı duygusal terapi' alanında önce ileri düzey sertifika aşamalarını tamamladı. 2003'te Academy of Cognitive Therapy (ACT) tarafından Bilişsel Terapist olarak, 2013'de ise Akademi tarafından Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğiticisi ve Danışmanı olarak sertifiye edildi. 1999'dan itibaren çeşitli merkezlerde ve kongrelerde bilişsel davranışçı terapi konusunda alanda çalışan profesyonellere dönük eğitim çalışmaları yapıyor. Aynı zamanda Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından başlatılan 'Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitici Eğitimi Programı'nın ana eğitici görevlerinden birini üstleniyor