İlaç gibisin güneş

Mevsim değişikliklerinin sağlığa birtakım olumsuz yansıyan etkileri oluyor. Kuvvetli bir bağışıklık sistemine sahip olmak, mevsim geçişlerini konforlu geçirmeye yarıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Orakdöğen daha iyi bir bağışıklığa sahip olmanın yollarını tek tek anlattı. Uzm. Dr. Orakdöğen, "Bağışıklık sistemi, vücuda yabancı ve zarar verebilecek bakteri, virüs, mantar, protein ve benzeri her türlü hastalık oluşturabilecek ajana karşı organizmanın verdiği reaksiyonu ve yanıtı tanımlayan genel bir terimdir. Bağışıklık sistemi zayıfladığında hastalıklara daha kolay yakalanılır" dedi.D vitamininin kemik sağlığına olumlu etkilerinin yanı sıra bağışıklık sistemi için de çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Orakdöğen "Başlıca D vitamini kaynağı güneştir. Güneş ışığına bağlı olarak derinin D vitamini sentezlemesi ekvatordan uzaklığa, mevsime, gün içi saate, derinin rengine, aşırı şişmanlığa, yaşa, güneş kremlerinin kullanımıma ve hava kirliliğine göre değişim gösterir" dedi. D vitamini eksikliğinin, enfeksiyonlara ve otoimmün hastalıklara yatkınlığın yanı sıra kolon, prostat, pankreas ve meme kanserlerinde artış ile ilişkisi bulunduğunu da söyleyen Uzm. Dr. Orakdöğen, şöyle konuştu: "Besinlerde ise D vitamini en fazla somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar ve yumurta sarısında bulunmaktadır. Vitamin D eksikliğinin risk faktörleri arasında ileri yaş, genetik faktörler, kapalı ortamda bulunma, koruyucu güneş kremi kullanımı, fiziksel aktivite yapmamak, sigara kullanmak, hava kirliliği, böbrek hastalığı, karaciğer hastalığı gibi D vitamini metabolizmasını etkileyen ilaçların kullanımı da yer alır."Kalitelibir uykunun da bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişi için önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Orakdöğen "Beyinden salgılanan 'melatonin' hormonunun, uyku düzenini sağlaması dışında, bağışıklık üzerine de etki ettiği düşünülmektedir. Bu hormonun salınımı, gecenin erken saatlerinde hava karardıktan sonra başlar, saat 02.00 gibi en yüksek seviyeye ulaşıp tekrar azalır. Bu nedenle uykuya dalma saatini mümkün olduğunca geciktirmemeli, en geç saat 23.00 gibi uykuya geçilmiş olmalıdır. Melatonin hormonu, karanlıkta salındığından gece boyunca yatak odasında ışıkların açık bulunmaması, uyunan ortamın mümkün olduğunca karanlık olması önerilir. Yetişkinler, en az 7 saat uyumalıdır" diye konuştu.İYI bir bağışıklık sistemi için düzenli ve orta düzeyde egzersizin çok önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Orakdöğen, "Düzenli olarak haftada en az 3-4 gün; 30-50 dakika orta düzeyde yapılan yürüyüşler, hafif koşular, bisiklete binmek, yüzmek gibi egzersizler bağışıklığımızı güçlendirir" dedi.Vücudumuzda bulunan hücrelerin 10 katı daha fazla mikrop hücresinin normal floramızda bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Orakdöğen, "Normal floranızda yaklaşık 90 trilyon mikrop vardır. Gastrointestinal kanal mikroorganizmaların en yoğun bulunduğu sistemdir. Gastrointestinal kanalda bakteri yoğunluğu en fazla ince bağırsağın son kısmı ve kalın bağırsaktır. Florada bulunan bazı bakteriler vücudunuz için B vitamini ve K vitamini de sentez etmektedirler. Florada bulunan bakterilerin daha birçok yararlı metabolik aktivitesi vardır. En iyi probiyotik kaynakları; kefir, yoğurt, peynir, tarhana, ev yapımı turşudur. Sağlıklı bir mikrobiyataya sahip olmanız için bunları tüketmeniz önerilir" dedi.GÜÇLÜ bağışıklık sistemi için sağlıklı ve dengeli beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Orakdöğen, şöyle dedi: "Protein, büyüme ve gelişme için gereken en önemli besin öğesi. En iyi ve kaliteli protein ise anne sütü ve yumurtada bulunuyor. Ayrıca miktarı bakımından kırmızı et, tavuk ve hindi eti, deniz ürünleri ve balık, süt, bezelye, chia tohumu, mercimek, keten tohumu, badem, fındık, soya, peynir, kabak çekirdeği gibi besinler protein zenginidir."YETİŞKİN insan vücudunun ortalama yüzde 15-20'sinin yağ olduğunu belirten Uzm. Dr. Orakdöğen "Vücut yağı, insanın başlıca enerji deposudur. Yağlar, en çok enerji veren besin ögesidir. Vitaminlerin bir bölümü vücuda yağla alınabilmektedir. Hormon yapımında kullanılır. Sağlıklı yağ kaynakları; zeytinyağı, somon, uskumru, kefal gibi yağlı balıklar, ceviz, fındık, badem, avokado ve tam yağlı süt ürünleridir" dedi.VÜCUTTA kullanılan günlük enerjinin çoğunun karbonhidratlardan sağlandığını belirten Uzm. Dr. Orakdöğen, "Karbonhidrat vücut için en ekonomik ve en hızlı enerji kaynağıdır. Acil durumlarda kan şekerini düzenler ve enerji gereksinmesini karşılar. Sağlıklı tam karbonhidratlara örnek olarak baklagiller, sebzeler, tam tahıllar, kinoa, arpa ve pirinç gösterilebilir" dedi.