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Giriş Tarihi: 23.10.2023

Çenesi düşüklere kötü haber

Uzmanlara göre çok konuşmak, 4 ciddi akıl sağlığı durumunun erken uyarı işareti. Çok konuşmak kaygı, dikkat eksikliği ile hiperaktivite bozukluğu (DEHB), bipolar bozukluk ve otizm gibi zihinsel sağlık sorunlarının bir işareti olarak görülüyor

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Çenesi düşüklere kötü haber
Uzmanlara göre, başka birinin konuşmasına izin vermeden ya da sözünü keserek uzun süre boyunca aşırı konuşmak 4 ciddi akıl sağlığı durumunun erken uyarı işareti. Daily Mail'de yer alan habere göre çok konuşmak, kaygı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), bipolar bozukluk ve otizm gibi zihinsel sağlık koşullarının bir işareti olabilir. Florida'da lisanslı bir terapist olan Dr. Carolyn Rubenstein yaptığı açıklamada, "Bu iki yönlü bir konuşma değil. Daha çok bir monolog. Başka biriyle konuşuyorsunuz ama diğer kişinin sohbete katkıda bulunmasına izin vermiyorsunuz, dolayısıyla onun araya girme isteklerinin veya ilgilerinin pek farkında değilsiniz" dedi.
Her ne kadar çok konuşmak tek başına kişiyi otizmli yapmasa da, otistik bireylerin sergileyebileceği bir davranış olarak biliniyor. DEHB'si olan kişiler, diğer belirtilerin yanı sıra sürekli aşırı konuşabilir, başkalarının sözünü kesebilir ve dikkati kolayca dağılabilir. Anksiyete ve Bipolar bozukluğu olan kişilerde de çok hızlı konuşma görülebiliyor. Birçok insan aşırı konuştuğunun farkında bile olmadığını belirten Dr. Rubenstein, farkına vardıklarında bunun büyük bir uyanma olduğunu ifade etti.
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Çenesi düşüklere kötü haber
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