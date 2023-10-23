İzsiz tüp mide ameliyatı

Özel Asya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Fırat Turan, 'bikini tüp mide ameliyatı'nı anlattı. Uzm. Dr. Turan, "Tüp mide ameliyatının görünür herhangi bir iz olmadan gerçekleştirilmesidir. Bu ameliyat ismini ameliyatın gerçekleştirildiği giriş noktalarından alır. Biri göbek deliğinden, 2 tanesi bikini bölgesinden yapılan, toplam 3 küçük kesiden gerçekleştirilen ameliyat türüdür" dedi.Uzm. Dr. Turan, standart tüp mide ameliyatında karın ön duvarında 1 cm'yi geçmeyen 4 veya 5 açıklık bulunduğunu kaydederek, şöyle dedi: "Bikini tüp mide ameliyatında ise biri göbek deliğinde, diğer açıklıkların ise bikini çizgisinde olması nedeni ile görünür bir yara izi olmaz. Her iki ameliyatta da aynı işlemler uygulanır. Bikini tüp mide ameliyatının en büyük avantajı daha iyi bir kozmetik sonuç doğurmasıdır. İdeal kilonuza ulaştıktan sonra rahatsız edici ameliyat iziniz olmaz" dedi.Özel Asya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Fırat Turan, 'bikini tüp mide ameliyatı'nı anlattı. Uzm. Dr. Turan, "Tüp mide ameliyatının görünür herhangi bir iz olmadan gerçekleştirilmesidir. Bu ameliyat ismini ameliyatın gerçekleştirildiği giriş noktalarından alır. Biri göbek deliğinden, 2 tanesi bikini bölgesinden yapılan, toplam 3 küçük kesiden gerçekleştirilen ameliyat türüdür" dedi.Uzm. Dr. Turan, standart tüp mide ameliyatında karın ön duvarında 1 cm'yi geçmeyen 4 veya 5 açıklık bulunduğunu kaydederek, şöyle dedi: "Bikini tüp mide ameliyatında ise biri göbek deliğinde, diğer açıklıkların ise bikini çizgisinde olması nedeni ile görünür bir yara izi olmaz. Her iki ameliyatta da aynı işlemler uygulanır. Bikini tüp mide ameliyatının en büyük avantajı daha iyi bir kozmetik sonuç doğurmasıdır. İdeal kilonuza ulaştıktan sonra rahatsız edici ameliyat iziniz olmaz" dedi.BU ameliyatı en çok kimlerin tercih ettiğini ise Uzm. Dr. Turan, şöyle açıkladı: "Özellikle yara iyileşmesi kötü olan hastalar için çok uygun bir seçenek. Bunun dışında zayıfladıktan sonra rahatsız edici bir ameliyat izi olmasını istemeyen genç hastalarımız çok tercih ediyor. Bir diğer grup ise ameliyat olduğunu bir sır olarak saklamayı tercih eden danışanlarımızdan oluşuyor."Bikini tüp mide ameliyatının, obezite cerrahisi işlemleri içerisinde en zor cerrahi işlemlerden biri olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Turan, "Mide karnın üst kısmında yer alırken, alt karın bölgesinden yapılan çok küçük cerrahi açıklıklardan ameliyat yapılır. Bu nedenle bu işlem obezite cerrahisinde beceri ve tecrübenin yanı sıra, karnın altında yer alan bu açıklıklardan mideye ulaşmak için bazı özel cerrahi aletlerin kullanılmasınıgerektirir" dedi.Bu ameliyatın rahim veya yumurtalık üzerine herhangi bir etkisi bulunmadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Turan "Ameliyat sırasında giriş bölgesi bikini çizgisinde olmakla birlikte cerrahi çalışma sahası tamamen farklı bir noktadır" dedi.Uzm. Dr. Turan, bu ameliyattan sonra 12 ila 18 ay arasında hastaların ideal kilolarına ulaştıklarını söyleyerek "Bu noktada en önemli adım, kişinin, yeni hayat tarzına tam adapte olmasıdır. Bu adaptasyon beraberinde sürdürülebilir kilo kaybını ve bunun korunmasını getiriyor" dedi.