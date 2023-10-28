Bulaşıcı hastalıklara erken uyarı sistemi

Sağlık Bakanlığı, bulaşıcı hastalıkların önüne geçebilmek için erken uyarı sistemlerini geliştirecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan, TBMM Başkanlığı'na sunulan 12. Kalkınma Planı'na göre, 2024- 2028 döneminde sağlık alanında da yeni atılımlar hayata geçirilecek. Sağlık Bakanlığı, bulaşıcı hastalıklara yönelik tanı, takip ve erken uyarı sistemlerini geliştirecek, küresel salgın ve afet gibi olağanüstü durumlara karşı yeni yol haritaları belirleyecek. Bireylerin bedenen ve ruhen tam bir iyilik halinde sağlıklı yaşam sürdürmeleri, ihtiyaç halinde kaliteli, güvenilir, etkin, veriye dayalı süreçlerle desteklenen, hazırlık ve uyum kapasitesi yüksek, mali açıdan sürdürülebilir sağlık hizmeti sunumunun sağlanması amaçlanan plan çerçevesinde, sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilerek bulaşıcı olmayan hastalık risklerine karşı koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilecek. Bu kapsamda sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin artırılması gibi alışkanlıkların toplumsal tutuma dönüşmesi sağlanacak, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülecek, sağlık okuryazarlığı teşvik edilecek. Onun yanı sıra bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik risk faktörlerinin azaltılması amacıyla kanser tarama programları da dahil çeşitlendirilmiş tarama programları yaygınlaştırılacak ve böylelikle erken teşhis oranları artırılacak.