Ofis çalışanları dikkat! Günde 22 dakika egzersiz ölüm riskini azaltıyor

Yeni yapılan bir araştırmada, ofis çalışanlarının masa başında oturmaktan kaynaklanan ölüm riskini önlemek için günde en az 22 dakika egzersiz yapmaları gerektiği ortaya çıktı. Çalışma kapsamında araştırmacılar; Norveç, İsveç ve ABD'den 50 yaş ve üzeri 12 bin yetişkinin aktivitelerini değerlendirdi ve onları ortalama beş yıl boyunca takip etti. Ekip, günde ortalama 12 saat oturan kişilerde, 8 saatten az oturanlara kıyasla, ölüm riskinin yüzde 38 daha yüksek olduğunu tespit etti. Ancak araştırma ekibi, bunun yalnızca günde en az 22 dakika 'orta ila ağır fiziksel aktivite' yapmamış olanlar için geçerli olduğunu söyledi. Orta yoğunluklu egzersizler arasında bisiklet sürme ve yürüyüş yer alırken, daha ağır egzersizler arasında koşma, yüzme ve merdiven çıkma bulunuyor. Araştırmacılar ayrıca, orta düzeyde egzersizin, uzun süre oturmayan kişilerde ölüm riskini de azalttığını da bildirdi.British Journal of Sports Medicine dergisinde yayınlanan çalışma bulgularına göre, 10 saatten az oturanlar için günde sadece 10 dakika orta veya daha yoğun egzersiz yapmak ölüm riskini yüzde 15 oranında azaltıyor. Dünya Sağlık Örgütü, tüm yetişkinlerin haftada en az 150 ila 300 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivitede bulunmasını tavsiye ediyor.Parkınson,dünyada en hızlı artan nörolojik rahatsızlık... Araştırmalara göre saatte iki kişiye Parkinson teşhisi konuluyor. Bu rahatsızlığın hâlâ bir tedavisi yok ve ilaçlar semptomları iyileştirebilirken, hastalığın tüm belirtilerini tedavi etmiyor. Yeni bir araştırma, belirli bir Çin dövüş sanatını uygulamanın Parkinson hastalığının semptomlarını ve komplikasyonlarını birkaç yıl boyunca kontrol altına alabileceğini gözler önüne serdi. Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry'de yayımlanan araştırmada; çok yavaş ve kontrollü hareket dizilerini içeren Tai Chi'nin düzenli uygulanmasının, rahatsızlığın daha yavaş ilerlemesiyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı. Bu da hastaların zaman içinde daha düşük dozda ilaçlara ihtiyaç duymasını mümkün kılabilir.YENİçalışmada araştırmacılar, 5 yıldan fazla süre boyunca Parkinson hastalığından mustarip kişilerin bulunduğu iki grubu gözlemledi. 147 hastadan oluşan bir grup haftada iki kez bir saat boyunca Tai Chi yaparken, 187 hastadan oluşan diğer grup standart bakımlarına devam etti fakat dövüş sanatını uygulamadı. Hastalarda hareketin kapsamı, ruh hali, uyku kalitesi ve bilişin yanı sıra istemsiz hareket (diskinezi), anormal kas tonusu (distoni), halüsinasyonlar ve huzursuz bacak sendromu gibi komplikasyonların yaygınlığı gibi semptomlar gözlemlendi. Bilim insanları, Tai Chi grubundaki tüm gözlemleme noktalarında hastalığın daha yavaş ilerlediğini buldu. Ayrıca karşılaştırma grubunda ilaçlarını artırması gereken hasta sayısının Tai Chi grubuna göre 'kayda değer ölçüde daha yüksek' olduğunu tespit ettiler. Araştırmacılar; Tai Chi grubunda bilişsel işlevlerin daha yavaş bozulduğunu, uyku ve yaşam kalitesinin de sürekli iyileştiğini söyledi.