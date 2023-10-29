İkiz doğum oranları zirve yaptı

Dünya çapında ikiz doğum oranlarını mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde belgeleyen İnsan Çoklu Doğum Veritabanı (HMBD) verileri, 1970'lerin ortalarından bu yana ikiz doğum oranlarının birçok ülkede neredeyse iki katına çıktığını ve 2010-2015 yılları arasında zirveye ulaştığını gösteriyor. Bu artışın iki nedeni var: Birincisi, kadınlar kariyerlerine devam ederken daha geç yaşlarda çocuk sahibi oluyorlar. Örneğin İtalya ve İsveç'te ilk kez anne olanların ortalama yaşı artık 32. HMBD'nin de belirttiği gibi ikiz çocuk sahibi olma olasılığı, annenin yaşıyla birlikte artıyor. İkinci olarak, yüzde 87'lik artışı temsil eden, en yaygın olarak bir kadının yumurtalarının tüp bebek yoluyla döllenmesidir. Tüp Bebek İstatistikleri, suni döllenme yoluyla gerçekleşen gebeliklerin yüzde 40'ının ikiz doğumla sonuçlanacağını gösterirken, bu oran genel nüfusta sadece yüzde 2'yi teşkil ediyor.İKİZ oranlarındaki artış hükümetler ve tıp otoriteleri arasında endişelere yol açıyor. Çünkü ikizlerin sağlıklı olma oranları tekizlere göre daha düşük. Genellikle düşük doğum ağırlığı ile erken doğuyorlar ve bu da doğumları zorlaştırıp, uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.