2 dakikalık yürüyüş kan şekerini düşürüyor

Yemek yedikten sonra 2 dakikalık yürüyüşün kan şekerini düşürmeye yardımcı olduğu belirlendi. Sports Medicine dergisinde 2022 yılında yapılan bir araştırmada, oturmanın, ayakta durmanın ve yürümenin vücudun insülin ve kan şekeri düzeyleri üzerindeki etkisini karşılaştıran yedi çalışma analiz edildi. Katılımcılardan, tüm gün boyunca her 20 ila 30 dakikada bir iki ila beş dakika ayakta durmaları veya yürümeleri istendi. Araştırmada, yemekten sonra 2 ila 5 dakika kadar kısa bir yürüyüşün bile işe yarayabileceği belirlendi. Limerick Üniversitesi'nden Aidan Buffey, yemekten sonra ayakta durmanın da iyi olabileceğini ancak yürümek kadar işe yaramadığını dile getirdi.