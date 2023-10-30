Kötü haber: Egzersiz de fayda etmiyor

Kötü beslenmenin, egzersiz yapmanın getirdiği etkileri bertaraf edebileceğini ortaya çıktı. Kuzey Carolina'daki High Point Üniversitesi'nden Dr. Colin Carriker, iç organlardaki yağın, görünen dış yağ tabakasından daha tehlikeli olduğu konusunda uyardı. Uzmanlara göre, seker, tuz ve karbonhidrat oranı yüksek işlenmiş gıdaların tüketilmesinden kaynaklanan iç organlarda yağ birikmesi, obez olan bir kişiyle aynı tür risklere yol açabiliyor. Fiziksel aktivite ve diyet kalitesinin etkilerini inceleyen en büyük araştırmalardan birinde, düzenli olarak egzersiz yapan ancak istedikleri her şeyi yiyenlerin, hem egzersiz yapan hem de sağlıklı beslenen kişilere kıyasla daha yüksek ölüm riski altında olduğu belirlendi.