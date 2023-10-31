Bu bakteri hastalık tedavi ediyor

Prof. Dr. Vedat Göral, İltihabi Bağırsak Hastalığı'yla ilgili şu bilgileri verdi: "İshal, karın ağrısı ve kanlı dışkılamaya neden olan bağırsaktaki kronik iltihaplanmaya, İltihabi Bağırsak Hastalığı (İBH) denilmektedir. İBH, dünya çapında yaygın olarak görülen Crohn ve ülseratif kolit hastalıklarından oluşmaktadır. Bu hastalıkların görülme sıklığı ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. İBH'nin geleneksel tedavisinde immün yani bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılmaktadır. Ancak bu tedavilere rağmen, genellikle hastalık nüks etmektedir. Bu nedenle İBH'yi önleyecek ve iyileştirecek alternatif tedavilere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır."Bilim insanlarının yaptığı çalışmada, bağırsağı iltihaplı deney hayvanlarına, tek çeşit Laktobasil ile fermente edilmiş gıdalar verildiğini söyleyen Prof. Dr. Göral, "Tüm deney gruplarında, bağırsak ve sistemik iltihapta iyileşme olduğu görüldü. Bu da ciddi semptomları başarılı bir şekilde hafifletti. Böylece bağırsak dostu bakterilerden biri olan Laktobasil'in bazı türlerinin İBH tedavisinde büyük önem taşıdığı kanıtlanmış oldu. Bağırsaklarımız bakteri, mantar, virüs ve parazit olmak üzere çeşitli mikroorganizmaları içermektedir. Bu mikroplar, bağırsak hastalıklarının gelişimi ve geleceği ile yakından bağlantılıdır. Bu mikroorganizmalardan bazıları özellikle bazı bakteri türleri vücudun birçok fizyolojik süreciyle ilişkilidir. Özellikle Laktobasil, kalın bağırsağımızdaki toplam bakteri popülasyonunun yüzde 0.3'ünü ve oniki parmak bağırsağının yüzde 6'sını oluşturmaktadır. Laktobasil'in çoğu alt türünün, aşırı iltihaplanmadan sonra bağırsak mukozasını onarmada faydalı olduğu bulunmuştur" dedi.PROFDr. Göral, Laktobasil bakterisinin iyileşmeyi nasıl sağladığını ise şöyle anlattı: "Doğal yollarla besinlerden ya da takviye olarak vücuda alınan Laktobasil, bağırsaklardaki mikroorganizmaların dengesinin sağlanmasına, bağırsak florasının korunmasına, ishal ve kabızlık gibi birçok sindirim probleminin iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Laktobasil ayrıca hastalık yapan bakterilerin çoğalmasını engelleyebilir, bağırsak bariyerini ve bağışıklık sistemini güçlendirir."PROFDr. Göral, Laktobasil'in hangi gıdalarda bulunduğunu şöyle sıraladı: "Süt, yoğurt, kefir ve diğer fermente süt ürünleri Laktobasil rhamnosus içermektedir. Süt, ishale neden olabilir diye İBH hastalarına pek önerilmez. Genel olarak bu bağırsak dostu bakteriler, yoğurt ve peynir yapımında, besinlerin probiyotik içeriğini zenginleştirmek amacıyla da eklenmektedir."Yapılan çalışmalara göre en yaygın probiyotiğin, Laktobasil oduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Göral, "Kişide, bağırsak mukozasındaki bağışıklık mikro ortamının korunmasına, iltihabi sinyallerin aşırı aktivasyonunun sınırlandırılmasına ve hastaların bağırsak iltihabi fırtınasının üstesinden gelmesine destek olmak için Laktobasil uygulaması yararlı olmaktadır" dedi.SAĞLIKLI bireylerle, İBH'li hastalar karşılaştırıldığında, bu hastalarda kanda daha yüksek iltihabi hücreler yani akyuvarlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Göral, "İltihaplı bir kolon dokusunda çok sayıda zararlı bakteriler vardır. Bağırsakların zararlı bakterilerden kurtarılması, hastalıkta belirgin iyileşme sağlamaktadır. Çeşitli Laktobasil türleri de dahil olmak üzere çeşitli probiyotikler, İBH'li hastalar için tasarlanmıştır. Bu ürünler, iltihaba karşı koruyucu etki sağlar ve İBH belirtilerini hafifletir" dedi.LAKTOBASIL türlerinin kalın bağırsakta iltihaba karşı koruma sağladığına da dikkat çeken Prof. Dr. Göral, "Epitel hücre hasarını onarır. Ayrıca tek bir türle karşılaştırıldığında, birden fazla Laktobasil türü içeren probiyotikler, İBH hastalarında daha iyi ve daha fazla tedavi edici etki sağlamaktadır. Probiyotik ve prebiyotiklerin yanı sıra bazı vitamin ve eser elementlerin birleşimi de İBH tedavisinde olumlu sonuçlar sunmaktadır. Özellikle D vitamini ile kombinasyon halinde Laktobasil kullanılması, İBH hastalarında olumlu sonuçlar vermektedir" dedi.