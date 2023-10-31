Prof. Dr. Uzunköy: Meme kanseri erken tanıyla önlenebilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır

Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Uzunköy, meme kanseri riskinin farkında olup erken tanı ve müdahalede bulunmanın hastalıkla mücadelede en önemli faktör olduğunu dile getirdi.

Meme kanserinin kadınlarda en sık gözlenen kanser türü olduğuna değinen Prof. Dr. Ali Uzunköy, yaşam boyu 7-14 kadından birinde meme kanserine yakalanma riskine sahip olduğunu söyledi.

Meme kanserinde yaş farkının olmadığını belirten Prof. Dr. Uzunköy, her yaşta kadının meme kanserine yakalanma riski bulunduğunu ve bunun da erken tanıyla önlenebileceğini söyledi.

"FARKINDALIK SAYESİNDE MEME KANSERİ ÖNLENEBİLİR"

Kadınların meme kanserine karşı sürekli kontrollü davranması gerektiğini belirten Uzunköy, "Ülkemizde dünyaya göre daha genç yaşlarda meme kanserine rastlanmaktadır. Bu nedenle meme kanseri farkındalığının daha genç yaşlarda başlaması ve kadınlarımızın kendi memelerine muayeneye yirmili yaşlarda başlanması önerilir. Meme kanseri önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kansere neden olan risk faktörlerinden kaçınılarak korunabilir. Ayrıca kanser bulguların bilinmesi ve tarama ile erken tanı konularak hem kanser tedavi edilebilir hem de meme korunabilir. Benim önerim kadınlarımızın 20 yaşından sonra her ay adet sonrası hafta içinde kendi kendilerini muayene etmeleri, 40 yaşından sonra yılda bir hekim muayenesi ve meme filmi çektirmeleridir. Bu tarama programına ailesinde meme kanseri olanlarda daha erken başlamalıdır. Meme başından süt dışı akıntı, memede kitle, memede ve meme başında çekinti ve yara gibi lezyonlar geliştiğinde vakit kaybetmeden bir cerrahi onkoloji uzmanına muayene olmaları gerekir." Diye konuştu.

"TEDAVİ UZMANLAR TARAFINDAN YAPILMALI"

Meme kanserinde tanı kadar tedavinin de çok önemli olduğuna vurgu yapan Uzunköy, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bir kanser cerrahisi (cerrahi onkoloji) uzmanı olarak, meme kanseri tedavisinin çok özellikli bir cerrahi olduğunu ve tedavisinin bu konuda uzman ve deneyimli kişilerce (cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi vd.) yapıldığında, meme kaybının önlenebileceğini ve neredeyse tam kür (meme kanseri olmayanlarla aynı yaşam süresine) sağlandığını belirtmek isterim. Kliniğimde meme kanseri nedeniyle ameliyat ettiğim hastaların hemen tamamında onkoplastik cerrahi teknikleri ile hem meme kanserini tedavi etmekte hem de meme kaybını önlemekteyim. Tüm kadınlarımıza sağlıklı ve mutlu günler diliyorum."

Harran Üniversitesi Hastanesi girişinde açılan stantta vatandaşlar bilgilendirilirken, Hastane Başhekimi Doç Dr. İdris Kırhan, Başhekim Yardımcısı Serap Satış ve Hastane çalışanlarının katıldığı Meme Kanserinde Farkındalık ile ilgili eğitim gerçekleştirildi.

Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç Dr. İdris Kırhan, Şanlıurfa'nın önemli sağlık tesislerinden olan Harran Üniversitesi hastanesinde eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına da önem verdiklerini kaydetti.

Başhekim Doç. Dr. Kırhan, önemli çalışmalarından dolayı Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Uzunköy'e teşekkür etti.