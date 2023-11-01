Bağışıklık güçlendiriciler

Sonbaharda kalabalık ve kapalı mekanlarda virüslerin kolayca bulaşması ve havadaki ani ısı değişiklikleri soğuk algınlığı ve gribe davetiye çıkarıyor. Bağışıklığın güçlendirilerek vücut direncinin artırılması için sağlıklı beslenme ise büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Kayım "Vücut direncini artırmada vitamin, mineral ve antioksidandan zengin bazı besinler daha da ön plana çıkıyor. Hastalıkların arttığı sonbahar döneminde bu gıdaların sıklıkla tüketilmesi bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Ancak bazı açılardan bu besinleri tüketirken dikkatli olmak gerekir. Yeterli su tüketimi ve fiziksel olarak aktif kalmak da bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden mutlaka günlük yaşam alışkanlıkları arasına eklenmelidir" dedi.ZENGİNvitamin ve mineral içeriğiyle hastalıklardan korunmaya katkı sağlayan kabak çekirdeği, içerisinde doğal olarak bulunan triptofan ve yüksek magnezyum sayesinde de uyku kalitesini artırarak bağışıklığı güçlendirir. Ara öğün olarak ya da salatalarınıza ekleyerek de tüketebileceğiniz kabak çekirdeğini yüksek kalori içerdiğinden dolayı aşırı tüketmemek gerekir.VİTAMİNİ ve antioksidanlardan zengin içeriğiyle bağışıklık sistemini virüslerden ve bakterilerden korumaya yardımcı olurken, vücutta stres yaratan maddeleri azaltarak da hastalıklara karşı koruma sağlar. Ancak asidik olması ve şeker içeriği nedeniyle mide hastalıkları ya da diyabeti olanlar dikkatli tüketmelidir. Mandalinayı suyunu sıkmak yerine posasıyla tüketmek gerekir.PROTEINkalsiyum, magnezyum ve B12 bakımından zengin olan kefir, bağırsak ve bağışıklık sistemini destekler. Her gün 1 bardak kefir içip bağışıklığı güçlendirebilirsiniz. Meyveli kefir şeker içerdiği için tüketilmemeli. Kefir içmekte zorlanan meyve ile blenderden geçirerek tüketebilir.Yapılan çalışmalarda; zencefilin solunum sistemiyle ilgili hastalıklara sebep olan bazı virüslerle savaştığı gösterilmiştir. Bulantıyı azaltıp, sindirimi rahatlatan zencefil taze olarak çay, çorba ve yemeklere eklenebilir. Ancak 5 gramın üzeri yan etki oluşturmaktadır. Hamileler, kan sulandırıcı ilaç kullananlar, safra kesesi hastalığı olanlar uzmana danışıp kullanmalıdırlar.PIRASA düşük kalori içermesine karşı bağışıklığı güçlendirici zengin vitamin ve mineralleriyle hastalıklardan korunmada önemli bir fayda sağlar. Ancak zengin K vitamini içeriği sebebiyle kan sulandırıcı kullananlar tüketimini sınırlandırmalıdır.YULAFTA bulunan lifler ve beta glukan, bağışıklık sistemini uyararak hastalıklara karşı koruma sağlar. İçerdiği zengin mineraller vücutta antioksidan etki oluşmasına yardımcı olurken, ferulik asit virüsün yapışma ve geçişini engelleyerek antiviral etki oluşturur. Yulafı kahvaltınıza ve ara öğününüze ekleyebilir, un şeklinde de kullanabilirsiniz.ZENGIN lif içeriğiyle antibakteriyel özellik gösteren bir antioksidan deposu. Bitkisel protein açısından iyi bir kaynak. Fazla tüketimi gaz yapabilir. Buna engel olmak için suda bekletilebilir, pişirirken kimyon eklenebilirBALIK, vücutta iltihabi duruma neden olan maddelerin üretimini engelleyerek bağışıklık sistemini destekleyen Omega-3 açısından son derece zengindir. Yetişkin bireylerin haftada 2-3 kez 250-350 gram balık tüketmesi önerilmektedir. Ancak yüksek civa içeriği olan balıklardan kaçınılmalıdır. Böbrek hastaları balık tüketimi konusunda doktor ve diyetisyenine danışmalıdırDÜŞÜK kalorisine karşı tam bir vitamin ve mineral deposu olan ıspanak, bağışıklığı güçlendirirken kilo kontrolü de sağlar. Ancak yüksek oksalat içeriği sebebiyle böbrek taşı olanlar ve yüksek K vitamini içeriği sebebiyle kan sulandırıcı ilaç kullananlar tüketimini sınırlandırmalıdır.