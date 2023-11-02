Her morluk lösemi belirtisi mi?

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Bu kapsamda Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan, lösemiye dikkat çekti. "Çocuğunuzun vücudundaki morlukları dikkate alın" diyen Prof. Dr. Celkan, fakat her morlukta endişelenmenin ve en olumsuz senaryoyu düşünmenin de yanlış olduğunun altını çizdi.Prof. Dr. Celkan, çocuklardaki morlukların hangi durum ve seviyelerde ciddiye alınması gerektiğini şöyle anlattı:"Çocuğunuz hareketli ve yerinde duramayan bir yapıdaysa morarmalarını normal karşılayabilirsiniz. Çünkü dizinin altında, özellikle kaval kemiğinin üzerinde destek doku az olduğundan çarpması ya da düşmesi sonucu dizlerinde morlukların oluşması çok doğaldır. Ancak çocuğunuzun yalnızca diz altında değil vücudunun diğer bölgelerinde de varsa ve travma olmadan veya küçük çarpmalarla bile büyük morluklar oluşuyorsa bu bir kan hastalığının belirtisi olabilir. Bu nedenle bu konuda dikkatli olmanız, morluk sayısı ve boyutlarını takip etmeniz çok önemli."Vücudumuzun kanama olmasını engellemek üzere programlanmış bir sistem bütünü olduğunu belirten Prof. Dr. Celkan, şöyle dedi: "Damar duvarı, kan pulcukları (trombosit) ve pıhtılaşmaya yarayan faktörler sayesinde hasarlanan yerde pıhtı oluşup kanama olmasını engeller. Bu 3 faktör iyi çalışmazsa veya sayılarında azalma olursa morluklar oluşmaya başlar. Morluklar ile gelen bir hastada iyi bir öykü, dikkatli fizik muayene ve basit birinci basamak testleri ile yüzde 80'den fazla durumda tanı konulabilir."Lösemi tanısının nasıl konulduğunu ise Prof. Dr. Celkan, şöyle anlattı:"Sizde ya da diğer çocuklarınızda bir şikayetin bulunup bulunmadığı ve morluklara eşlik eden ağrı, ateş gibi başka semptomların görülüp görülmediği konusu tanı için önemlidir. Düşünülen tanıya uygun tetkikler istenerek, genelde tam kan sayımı ve periferik yayma denilen mikroskopla, hücrelere bakılarak tanı konulur. Bazen pıhtılaşma testleri ve kemik iliği aspirasyonu gibi ileri tetkiklerin de yapılması gerekebilir. "Tek başına sadece morlukların bulgu vermeyeceğini de belirten Prof. Dr. Celkan "Morlukların lösemiyi düşündürmesi için çocuklarda genellikle beraberinde kilo kaybı, vücutta çeşitli bölgelerde bezeler, diş etlerinde şişkinlik ve eklem ağrıları, ateş ve düzelmeyen enfeksiyonlar olmalıdır. Eklem ve bacak ağrıları romatizmal çocuk hastalıklarına bağlı olabileceği gibi lösemiye de bağlı olabilir" dedi.Hangi durumlarda endişelenmek gerektiğini ise Prof. Dr. Celkan, şöyle sıraladı:Ağrı iki haftadan uzun sürüyorsaSık tekrarlıyorsaVücut ağrı kesicilere yanıt vermiyorsaHareket kısıtlanması varsaGece ağrı ile uyanılıyorsaBurun ve diş eti kanamaları varsa