Sinirli kişiler problem çözmede daha başarılı

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre öfke, başarılı sonuçlar elde etmeye yardımcı oluyor. Hakemli dergi Personality and Social Psychology'de yayımlanan çalışmada, binden fazla kişinin katılımıyla deney yapıldı. Ayrıca bin 400'den fazla kişinin dahil olduğu bir anket analiz edildi. Teksas A&M Üniversitesi'ndeki deneyde öğrencilere, çeşitli anagramlar (Bir kelimenin harflerinin yerini değiştirerek başka bir kelime türetme) çözmeleri istendi. Sinirli olanların anagramları çözerken diğer duygu durumundaki kişilere göre daha iyi bir performans gösterdiği görüldü.