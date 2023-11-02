Yağmur sesiyle uyumak kalbe iyi geliyor

Bilim insanları rüzgar, yağmur ve hışırdayan ağaç yapraklarının sesinde uyumanın kalbin daha güçlü kasılma ve gevşemesini sağladığını ortaya koydu. 'Pembe gürültü' adı verilen bu sesler, özellikle derin uyku sırasında kalp sağlığına müthiş fayda sağlıyor. European Heart Journal'da adlı dünyaca ünlü kardiyoloji dergisinde yayınlanan çalışma; Zürih Üniversitesi'ndeki uyku laboratuvarında 3 gece geçiren 30 ila 57 yaşları arasındaki 18 sağlıklı erkek üzerinde yapıldı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, derin uyku sırasında beyin dalgalarında kalbin kasılma fonksiyonunu iyileştiren bir artış olduğunun ilk kez bir araştırmada gösterildiğini kaydetti.Prof. Dr. Boztosun, "Sabit şekilde yağan yağmurun, okyanus sularının çıkardığı sesin, hışırdayan ağaç yaprakları ve sürekli esen rüzgârın sesine benzetilen 'pembe gürültü' adı verilen sesli ortamdaki derin uykunun kalbin özellikle de daha güçlü bir şekilde kasılmasını ve gevşemesini sağladığı görüldü. Araştırmacılar, bu ortamda kanın dolaşım sistemi yoluyla daha verimli bir şekilde pompalandığını ve bunun da çoğu organa, kol ve bacaklara ve beyne fayda sağladığı kaydedildi. Sporcular, kalp fonksiyonlarının iyileşmesine ve yoğun antrenman sonrasında daha hızlı iyileşmeye yol açabileceği için bu derin uyku uyarı sisteminden önemli ölçüde yararlanabilirler" dedi.