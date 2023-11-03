Sonbaharda artan tehlike mantar zehirlenmeleri

Sonbahar mevsimine girilmesi, yağışlı günlerle birlikte mantar zehirlenme vakalarında artışı beraberinde getiriyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Müge Güler, sonbaharda doğada mantarların çoğaldığını ve bunların tüketilmesi nedeniyle hastanelere zehirlenme başvurularının arttığını belirterek uyarıda bulundu. Doç. Dr. Güler, mantar zehirlenmesi belirtilerini bulantı, kusma, karın ağrısı ve bazı türlerde halüsinasyon, yerinde duramama, taşkınlık ve saldırganlık olarak sıraladı.

BEKLEMEDEN ACİL SERVİSE BAŞVURUN

Tüm uyarılara rağmen vatandaşların doğadan mantar topladığını kaydeden Doç. Dr. Müge Güler, şunları söyledi: "Şu anda sonbahar mevsimindeyiz. Yağmurların artmasıyla beraber, acil servislere doğadan toplama mantar zehirlenmeleri vakalarının her yıl olduğu gibi bu yıl da artmasını bekliyoruz. Halkımızdan, doğadan toplama mantarları tüketmemelerini istiyoruz. Eğer tüketmişlerse ve 6-24 saat sonra özellikle bulantı, kusma, karın ağrısı olması durumunda bir an önce acil servise gelmeleri gerekiyor. Bazı mantar türleri de halüsinasyon, yerinde duramama, taşkınlık, saldırganlık gibi belirtiler gösteriyor. Bu belirtiler olduğunda da aynı şekilde hastaneye başvurmalarını bekliyoruz."

İLAÇ ZEHİRLENMESİNDE KRİTİK SÜRE: 1 SAAT

Adana Şehir Hastanesi Acil Servis ekibi olarak mantar zehirlenmeleri dışında diğer zehirlenme vakalarıyla da çok sık karşılaştıklarını belirten Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Müge Güler, özellikle ilaç zehirlenmelerinin yılın her döneminde ilk sırada yer aldığını vurguladı. Doç. Dr. Güler şöyle konuştu: "Acil servisimize başvuran kritik hastaların önemli bir bölümünü zehirlenme hastaları oluşturuyor. Bunlar arasında da ilk sırada ilaç zehirlenmeleri geliyor. Bunların kimi intihar teşebbüsü olmakla beraber, kullanılan ilacın yanlışlıkla fazla dozajda alınması gibi vakalara da çok rastlıyoruz. İlaç zehirlenmesinde hastanın ilk 1 saat içindeki başvurusu, bizim tedavimizin başarısı için çok önemli. Bu nedenle, fark edildiği anda mutlaka acil servise başvuru yapılmalı."

KARBONMONOKSİT TEHLİKESİ KAPIDA

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Müge Güler, zehirlenme konusunda bilgi verirken, yaklaşan kış ayları ve karbonmonoksit zehirlenmelerine de dikkat çekti. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin özellikle işyerlerinde yılın her mevsimi görülebildiğini ancak evlerde kış aylarında arttığını kaydeden Doç. Dr. Müge Güler "Sobalı evlerde yaşayanlar, özellikle aile bireylerinin tamamında görülen baş ağrısı, bulantı, kusma ve bayılma gibi durumlarda, bir an önce 112'yi aramalılar" diye konuştu.