Asrın felaketinin en acı tanıkları ortopedi uzmanları SABAH’a konuştu: Ampüte ettiğimiz her vakada onlarla birlikte ağladık

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) tarafından düzenlenen 32. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin en yüksek katılımlı tıp organizasyonlarından biri olan kongreyi, 2 bini aşkın katılımcı takip etti. Kongrede, ortopedi ve travmatoloji alanındaki en son gelişmeler, bilimsel ve teknolojik yenilikler paylaşıldı.

DEPREMDE "ACİL MÜDAHALE"Yİ TARTIŞTILAR

32. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji (TOTBİD) Kongresi Başkanı Prof. Dr. Öner Şavk, 6 Şubat 2023'de Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem ile tüm Türkiye'nin sarsıldığını belirterek "Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere çok sayıda ilimizde pek çok vatandaşımızı kaybettik. Aileler, evler, okullar, hastaneler, şehirler yok oldu. Yaşadığımız deprem felaketi bir kez daha doğal afetler açısından riskli bir coğrafyada olan ülkemizde deprem ve diğer afetlerin yönetiminin ne kadar önemli olduğunu ve biz ortopedistlerin ne kadar kritik bir görev üstlendiğini bize hatırlattı. İşte bu nedenle bu yılki kongremizde ana temamızı "Deprem ve Afet Yönetimi" olarak belirledik" dedi.

AFET BÖLGESİNE ANINDA ULAŞTILAR

TOTBİD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cem Nuri Aktekin de ortopedi ve travmatoloji doktorları olarak, tekrar yaşanma olasılığı yüksek olan deprem felaketleri durumunda acil müdahale için neler yapabileceklerini masaya yatırdıklarını söyledi. Prof. Dr. Aktekin "Derneğimiz tarafından, Deprem ve Afet Yönetimi adlı bir kurul kuruldu ve çalışmalara başlandı. Marmara ya da diğer fay hattındaki olası depremler için çok daha erken ve etkili yöntemler üzerine çalışmalarımızı yapmayı planlıyoruz" dedi.

"BEN BABAMLA BİRLİKTE ARTIK TOP OYNAYAMAYACAĞIM "

Prof. Dr. Aktekin, deprem felaketinde acıya en yakından tanıklık ettiklerini söyleyerek, şöyle dedi: "Cerrahi olarak iyiyi yapmaya çalışırken, göçük altından çıkarılan yaralıları hayatta tutmak için ampüte ameliyatları yaparken, ağladık. Türkiye ağladı biz ağladık. Çünkü acıya en yakından bakıyorduk. Korkunç bir duyguydu. Kabuslarımıza girdi. İnsanın çok zor tarif edebileceği bir duygu bu. Çok zor bir görev. Beni en çok etkileyenlerden biri de deprem bölgesinde ortopedist bir meslektaşımız, kızıyla birlikte göçük altında vefat etti. Eşi ve oğlu kurtuldu. Oğlunun bacağı ampüte edildi. Ameliyattan sonra babasının vefat ettiğini bilmiyor bana ' babamla birlikte artık top oynayamayacağım' dedi. Odada duramadım. Çünkü gözyaşlarımı tutamadım."

ONLAR AĞLADI BİZ AĞLADIK

TOTBİD Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Öçgüder de kendisi de bir Hataylı olarak, Ankara'da görev yaptığı hastaneden deprem bölgesine ilk giden 20 kişilik ekibin içinde olduğunu söyleyerek, "İkinci gelen 24 kişili ekiple birlikte göcük altından çıkarılan 324 kişiye müdahale ettik. Çoğu ampüte ettiğimiz hastalardı. Kimi bacağını, kimi elini, kimi kollarını kaybetti. Ayakta durmak çok zordu. Onlar ağladı biz ağladık. Oradan eve döndüğümde eşim gece uykumda sayıkladığımı söyledi. Kabus görüyordum. Eve dönmüştüm ama kafam hala onların acılarıyla doluydu" dedi.