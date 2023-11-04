Bu 7 içecekten uzak durun

Uzmanlar, gizli katkı maddeleri ve şeker içeren hazır içeceklere karşı uyarıyor. Bu tür içeceklerin mideden beyne kadar birçok organ için zararlı etkileri bulunduğunu belirten uzmanlar sağlıklı bir hayat için uzak durulması gereken 7 içeceğe dikkat çekiyor. Diyetisten Kylie Ivanir'e göre, enerji içecekleri tercih edilmemeli. Kokteyllerde bulunan alkol ve fruktoz şurupları ise karaciğer için kötü bir tercih. Yüksek miktarda şeker içeren gazlı içecekler, fabrikada üretilen buzlu çaylar, katkı maddeleri içeren meyve suları, şeker (şurup) ve doymuş yağlardan (krema) oluşan kahvelerden uzak durmak gerekiyor.