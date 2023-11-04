Pandemi 50 yaş üstünün beynini olumsuz etkiledi

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, Kovid-19 sürecinde 50 yaş ve üzerindeki kişilerin beyin sağlığı olumsuz etkilenmiş olabilir. Pandemi sürecinde üç binden fazla gönüllü, bilişsel becerilerindeki değişiklikleri ölçmek için internet üzerinden yıllık anketlere ve bilişsel sınavlara katıldı. Veriler, Kovid enfeksiyonundan bağımsız olarak pandemi sırasında beyin sağlığında bir düşüş olduğunu gösterdi. Stres, yalnızlık ve alkol tüketiminin bazı bulguları açıklayabileceğini belirten uzmanlar, pandemi korkuları, endişeleri ve belirsizlikleriyle başa çıkmanın ve rutinlerdeki bozulmanın beyin sağlığı üzerinde 'kalıcı bir etki' yaratmış olabileceğini dile getirdi. Ayrıca, karantinaların uygulandığı pandeminin ilk yılında bilişsel işlevlerdeki gerilemenin hızlandığı da görüldü.