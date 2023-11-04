Zehirli mantara dikkat!

AdanaŞehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Müge Güler, sonbahar aylarında mantar zehirlenmesi vakalarında artış olduğunu belirterek uyarıda bulundu.Vatandaşların, tüm uyarılara rağmen doğadan mantar toplayıp tükettiğini belirten Doç. Dr. Güler, "Halkımızdan, doğadan toplama mantarları tüketmemelerini istiyoruz. Eğer tüketmişlerse ve 6-24 saat sonra özellikle bulantı, kusma, karın ağrısı olması durumunda bir an önce acil servise gelmeleri gerekiyor. Bazı mantar türleri de halüsinasyon, yerinde duramama, taşkınlık, saldırganlık gibi belirtiler gösteriyor. Bu belirtiler olduğunda da aynı şekilde hastaneye başvurmalarını bekliyoruz" dedi.