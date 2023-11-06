Lösemi farkındalığı için minik kahramanlar bir araya geldi: “Hiç tanımadığım biri bana tekrar can verdi”

Lösemili Çocuklar Haftası 2-6 Kasım arasında kutlanıyor. Birçok lösemili çocuk bu hastalıkla aileleriyle birlikte büyük bir mücadele veriyor. Doktorlarla hasta ve yakınlarının bağı ise tedavi sürecinde bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Çocuk Hematoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Müge Gündoğdu da toplumda lösemi farkındalığı oluşturmak için ilik nakli bekleyen, nakil olmuş iyileşmiş veya iyileşme süreci devam eden çok sayıda çocukla Lösemili Çocuklar Haftası'nda İstanbul'daki Memorial Bahçelievler Hastanesi Konferans Salonu'nda "Lösemiyi Yenen Minik Kahramanlar" etkinliğinde bir araya geldi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Bu etkinlikte lösemiye farkındalık oluşturmak için bir de konuşma yapan Prof. Dr. Müge Gündoğdu, tedavi sürecini ve duygularını anlatması için lösemi hastalığına 3 yaşında yakalanan Deniz Yüce'yi (18) kürsüye çağırdı. Yüce'nin konuşmasında salonda duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Tedavi sürecine değinen Yüce, "İki ay önce nakil sonucu taburcu oldum ve burada konuşabiliyorum. Çok uzun süredir böyle bir kalabalığı bir yana bırakın, dört- beş kişilik doktor ve hemşireden başka bu kadar kişiyi bir arada görmemiştim" dediği anda salondakiler tarafından alkışlandı.

"ADINI BİLE BİLMEDİĞİM BİRİ BANA CAN VERDİ. SAYESİNDE TEKRAR GENÇ BİR KIZ OLDUM"

Yüce tedavi sürecini anlatmaya şöyle devam etti: "Bu benim üçüncü serüvenim. Daha önce hiç hatırlamadığım 3 yaşındayken ilk serüvenimi lösemide yaşadım İkincisi 2019 yılındaydı. O sırada ilik nakli yüzde 100 uymasına rağmen nakil olmama gerek görülmedi. Son serüvenimde ise akraba dışı ilik uydu. Nakilim gerçekleşene kadar, daha önce donör iptalleri olduğu için son anda donörün iptal etmesinden ya da bir aksilik çıkmasından korktum ve ilik nakli olacağıma inanamamıştım. Ancak donör iptal etmedi ve şu an yeni iliğimle sizinle konuşabiliyorum. Hiç tanımadığım, adını bile bilmediğim biri bana tekrar can verdi. Sayesinde tekrar genç bir kız oldum. Tekrardan sınavların ve arkadaşların olacağı günler gelecek."

LÖSEMİ FARKINDALIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Deniz Yüce'nin konuşması ardından başka minik kahramanlardan da konuşma yapanlar oldu. Deneyimlerini ve duygularını paylaşan çocuk lösemi hastalarının ardından Prof. Dr. Müge Gündoğdu lösemiyi yenmiş ve tedavisi devam eden çocuklarla birlikte pasta kesimi yaptı. Film ve film kahramanların giysilerini giyen çocuklar ve etkinlikteki aileler, lösemi farkındalığına dikkat çekerek toplumun lösemi ve donör konusunda bilinçlenmesi gerektiğini ifade etti.