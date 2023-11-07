Hafızayı güçlendiren besinler: Yaban mersini ve ceviz

Kuzey Karolina Üniversitesi Psikoloji ve Nöroloji Bölümü'nden Doç. Carol Cheatham'a göre, bazı besinleri tercih etmek beyin sağlığına katkı sağlıyor. Cheatham'a göre vitamin, lif ve antioksidan deposu yaban mersini onlardan biri. Düzenli yaban mersini tüketenlerin yeni bilgileri daha kısa sürede edindiklerini belirlediklerini söyleyen Cheatham, bu besinlerin hafızayı güçlendirdiğini ifade etti. Bir diğer besin ise omega-3 yağ asidi açısından zengin olan ceviz. Günde yaklaşık 10 gram ceviz tüketmek bilişsel performansı geliştiriyor. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan yağlı balıklar da beyin fonksiyonları için faydalı. Japonya'daki Tohoku Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre ise koyu yeşil yapraklı sebzelerdeki lutein adlı bileşik, beyin fonksiyonları ve hafıza için yararlı.