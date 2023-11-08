16 yıl önce böbrek nakli yapılmıştı şimdi anne oldu

Bebeğinin Organ Bağışı haftasında dünyaya gelmesinin sevincini yaşayan anne, yaşadığı özel yolculuğu ile ilgili, "Organ bağışı sayesinde hayata tutundum. İkinci hayatımı Rabbimin bize bahşettiği evladımla yaşayacağız. Eşim ve ben hiç umudumuzu kaybetmedik. Çok zorlu bir süreçti ama değdi. Evladımız sağlıkla dünyaya geldi. Çekirdek ailemiz tamamlandı" diyerek duygularını ifade etti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan ve hastane yönetimi hastaya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başhekim Togan, "Böylesi özel ve mutlulukla dolu güzel bir sürecin 3-9 Kasım organ nakil haftasında gerçekleşmesi hastamızın nakilli bir anne olması çok özel bir durum. Hastamızın hamileliğinin başından itibaren Perinatoloji, Kadın hastalıkları ve Doğum, Nefroloji hekimlerimiz tarafından takibinin yapılması yöremiz halkı için çok önemli. Organ nakil merkezi olan sağlık tesisimiz için bu tür özellikli hastaların takibi multidisipliner bir ekip çalışmasını gerektirmektedir. Tüm çalışma arkadaşlarımıza değerli katkıları ve emekleri için teşekkür ederim. Ailemize yeni hayatlarında evlatlarıyla sağlıklı, mutlu, uzun ömürler dileriz" dedi.