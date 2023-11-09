Sedef hastalığından düzenli tedaviyle kurtulabilirsiniz

Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sedef hastalarına özel poliklinik oluşturuldu. Poliklinikte sıkı denetim altında gerçekleştirilen tedaviler sonunda hastaların tamamına yakını bu hastalıktan kurtuluyor. Hastane bünyesinde görevli Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzman Doktor Sena İnal Aptoula, "Sedef hastalığı toplumda her 100 kişiden 3'ünde görülen bir hastalık. Bu hastalık hastaların hayatı boyunca devam ediyor. En şiddetli sedef hastalarında dahi tam ya da en kötü ihtimalle tama yakın iyileşme sağlıyoruz" dedi. İHA