3. Uluslararası Propolis Konferansı düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen 3.Uluslararası Propolis Konferansı'na 20 ülkeden 40'ın üzerinde bilim insanı katıldı. Uzmanlar propolisin geleceğin devası olacağını söylerken, bal üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alan Türkiye, diğer arı ürünlerinde de öncü olacak. İlki 2016 yılında Glasgow'da düzenlenen Uluslararası Propolis Konferansı'nın üçüncüsü, bu yıl İstanbul'da Balparmak Kampüsü'nde gerçekleşti. Konferansta, propolisin sağlık üzerindeki etkileri üzerine yapılan çalışmalar ele alındı. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tamamlayıcı Tıp Anabilim Dalı ile Apiterapi Derneği'nin bilimsel katkıları ve International Propolis Research Group (Uluslararası Propolis Araştırma Grubu) iş birliğinde gerçekleşen konferansın ana teması, propolisin "geleceğin devası" olacağı yönünde..

Uluslararası Propolis Araştırma Grubu Kurucu Ortağı James Fearnley, İl Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Gökçeoğlu, Uluslararası Apiterapi Derneği Başkanı Ali Timuçin Atayoğlu, İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Müdürü Mahmut Tokaç ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin konuşma yaptı.

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

İngiliz bilim insanı ve Uluslararası Propolis Araştırma Grubu kurucu ortağı James Fearnley, propolisin tarihini, bugününü ve geleceğini anlattı. Fearnley, Antik Hindistan'dan Mısır'a, Yunan'dan Roma devirlerine kadar pek çok eski çağ medeniyetinin propolisin faydalarının farkında olduğunu belirterek, Propolisin bir ilaçtan ziyade bir biyoyararlılık etken maddesi olduğunu söyledi. Fearnley, propolisin, bakterilerin birbirinden ayrılmalarında, virüslerin izole edilmesinde, iltihabın bloke edilmesinde ve quorum sensörlerinin kapanmasında faydalı bir rol oynayarak vücut direncinin yükseltilmesine yardımcı olduğunu anlattı.

ARILAR VARSA GELECEK VAR

Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak da yaptığı konuşmada, arıların dünyayı sürdürülebilir kılan en önemli canlılardan biri olduğuna vurgu yaparak, "43 yıldır arı varlığını koruma, arıcılığın sürdürülebilirliğini destekleme ve arı ürünlerini sağlıklı yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline getirme misyonu ile çalışıyoruz. Ömrü boyunca ancak bir çay kaşığının ucu kadar bal üreten bir arının bize ve dünyamıza sunduklarının karşısında bizim de onlara borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü arılar varsa gelecek var" dedi.

PROPOLİS VE FAYDALARI

Propolis, bağışıklık sistemini korur, birçok hastalıkta tedaviyi destekleyici etkisi bulunmaktadır. Propolis, arıların yaprak döken ağaçların tomurcuklarından ve kabuklarından topladığı, balmumu, polen ve tükürük salgıları ile zenginleştirdikleri bir maddedidir. Propolis, enfeksiyonların, bakterilerin, mantarların oluşumunu önlemeye destek olur. Propolis, arılar tarafından ağaç ve bazı bitkilerdeki reçinelerinden toplanıp işlemden geçirilmesi ile elde ediliyor. Elde edilen madde kovanın hastalıklardan, dış etkenlerden, yabancı maddelerden korunmasında kullanılıyor. Arı önce kovanın girişini, sonra kovanın içini ve petekleri propolisle steril hale getiriyor. Çatlaklar varsa bunları propolisle kapatıyor. Sonra ürününü bu peteklerin içine doldurmaya başlıyor. Propolis antimikrobiyal özelliklerinden dolayı takviye edici gıdalarda kullanılıyor. Bunun dışında yara iyileştirme ve kozmetik alanda kullanılıyor.