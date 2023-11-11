Her akciğer nodülü kanser habercisi mi?

Günümüz dünyasında en sık görülen kanser türlerinin başında akciğer kanseri geliyor. Bu nedenle kasım ayı tüm dünyada Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul ediliyor. Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında erken teşhisin önemine dikkat çekiliyor. Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinik Şefi Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, her nodülde hemen kanser şüphesi duymanın doğru olmadığını ama kesinlikle göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, ''Akciğer nodülleri kanserle ilişkili midir, nasıl bir hastalıktır?'' Gibi tüm merak edilen soruları yanıtladı.Nodüllerin görülme sıklığındaki artışın en önemli nedenlerinden birinin daha sık akciğer tomografisi çekiliyor olması ve Kovid-19 pandemisi olduğunu belirten Prof. Dr. Özyurtkan, "Özellikle pandemi döneminde akciğer tomografisi sayısında artış olmasına bağlı olarak akciğerde nodül saptanma oranı yükselmiştir" dedi. Akciğer dokusunun içinde yerleşmiş 3 cm'den küçük lekelerin nodül olarak tarif edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özyurtkan, "En sık sebebi geçirilmiş tüberküloz ve buna benzer akciğer enfeksiyonuyken, hatırı sayılır bir hasta kısmında da sebep olarak akciğer kanseri karşımıza çıkmaktadır. Akciğer nodüllerinin önemi de buradan gelmektedir. Akciğer nodülleri genellikle başka bir sebeple çekilen akciğer tomografilerinde tespit edilir. Akciğer nodülleri, çoğu zaman herhangi bir şikâyete yol açmaz" dedi."EĞER nodül 1 cm boyutunda ise hastadan PET-BT nükleer tıp incelemesi istenir" diyen Prof. Dr. Özyurtkan, şunları söyledi: "Bu tetkik o nodülün kanser olup olmadığı hakkında bilgi veren bir yöntemdir. Hastanın öyküsü, nodülün görüntüsü ve PET-BT sonucu bir arada değerlendirilip nodül için ne yapılacağına karar verilir."Kanser riski düşük nodüllerin takip altına alınabileceğini belirten Prof. Dr. Özyurtkan "Dünyada çeşitli kanser merkezlerinin nodül takip algoritması olarak önerdikleri ve kullanımda olan programlar vardır. Ufak tefek farklılıklar olsa da bu algoritmalarda genel olarak önerilen çeşitli dönemlerde Toraks tomografisi çekerek nodüler boyut veya şekil değişikliği olup olmadığının ya da sayısının artıp artmadığının takip edilmesidir. Bu takibin 2 yıl sürmesi önerilir. Nodül takibi deneyimli göğüs cerrahları ve göğüs hastalıkları uzmanlarınca yapılmalıdır" dedi.TAKİPTE kanser riski şüphesi oluşturan değişiklikler görülen nodüllere biyopsi yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Özyurtkan, "Biyopsi sonucu akciğer kanseri saptanması durumunda hastaya kanser operasyonu planlanıp uygulanır. Bu sebepten belli bir yaşın üzerinde olan, ailesinde kanser öyküsü bulunan ve aktif yoğun sigara kullanımı olan kişilerin akciğer kanseri tarama programı olan merkezlere başvurmaları ve muayene edilerek Toraks tomografisi çektirmeleri dünyada önerilen bir uygulamadır" dedi.AKCİĞER nodülü, radyolojik görüntülemede saptanan ve akciğerde bulunan 3 cm'den küçük lezyona verilen isimdir" diyen Prof. Dr. Özyurtkan, şunları söyledi: "Bu küçük boyuttaki lezyonlar hemen her zaman şikayet yaratmayan lezyonlar oldukları için sıklıkla başka bir sebepten (başka bir hastalık yüzünden veya tarama amaçlı) çekilen akciğer tomografilerinde yani göğüs kafesinin ve akciğerlerin detaylı görüntülenmesini sağlayan bilgisayarlı tomografi yönteminde görülürler. Genel olarak bakıldığında nodüllerin yüzde 85'i iyi huylu bir durumdan kaynaklanır. Mesela o nodül, erken yakalanan bir akciğer absesinin veya zatürrenin, tüberküloz hastalığının, kistlerin görüntüsü olabilir. Romatoid artrit veya benzeri romatizmal hastalıklar da akciğerde nodül oluşturabilirler."BİR akciğer nodülü ile karşılaşıldığında hastanın detaylı şekilde incelenmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özyurtkan, şunlara dikkat çekti:Özellikle ileri yaşta olan ve aktif yoğun sigara kullanan kişilerde nodülün kanser çıkma ihtimali daha yüksektir.Hastanın incelenmesinde eski geçirdiği hastalıklar, ailede kanser öyküsü olup olmadığı gibi etkenlere dikkat edilir.Nodülün görüntüsü de oldukça önemlidir. Zira düzgün sınırlı nodüller sıklıkla iyi huylu hastalıkları gösterse de, sınırları düzensiz nodüllerin altından kanser çıkma ihtimali daha yüksektir.NODÜLÜN altından 'erken evre yakalanılmış bir akciğer kanseri' çıkma olasılığının da mutlaka akılda olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Özyurtkan, "Evre 1 akciğer kanseri; 3 cm'den küçük lezyon anlamına gelir. Yani tespit edilip üzerine gidilen bir nodül eğer akciğer kanseri ise yüksek ihtimalle evre 1'dir ve hastanın ameliyat sonrası yaşam beklentisi yüzde 88-92 arasında olacak şekilde yüksektir" dedi.