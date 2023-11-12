Kalıcı ojedeki gizli tehlike

Özel İstanbul Şafak Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Marziyeh Javadpour, son dönemde popüler olan kalıcı ojeyle ilgili bilinmesi gereken gerçeklere dikkat çekti.Uzm. Dr. Javadpour, "Kalıcı oje, her geçen gün popülerleşen kozmetik uygulamalardan biri. Çabuk kuruması, haftalarca dayanması, tırnakların kırılmasını önlemesi ve elleri bakımlı göstermesi nedeniyle tüm gelişmiş ülkelerde tercih edilen bir tırnak bakım yöntemidir. Artan ünü ile ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde sadece kalıcı oje yapan merkezlere rastlamak mümkün" ifadelerini kullandı.Uzm. Dr. Javadpour, normal ojeye kıyasla hem uygulama hem de formülasyon farklılığı bulunan bu yöntemde, ultraviyole (UV) ışınlardan faydalanıldığını söyleyerek, şöyle dedi:"Kalıcı oje, tırnaklarda daha uzun süre pürüzsüz ve çekici bir görünüm sağlayabilir. Bu sebeple özel etkinlikler ve seyahat gibi durumlarda pratik olabilir. Temasa bağlı çabuk soyulma veya çizilme gibi sorunları azaltabilir.""Ancak doğru uygulandığından ve uygun şekilde çıkarıldığından emin olmak önemlidir" diyen Uzm. Dr. Javadpour, şunları söyledi: "Aksi takdirde tırnaklar bozulabilir, kalıcı ojeler kazınarak çıkarıldığı için tırnak plağına zarar verebilir. Kalıcı oje, uzun süre tırnak yüzeyinde kaldığı için tırnakları zayıflatabilir. Uygulamadan önce tırnakları doğru şekilde hazırlamak ve sık sık yenilemeye ara vermek, olası zararı azaltabilir. Sağlıklı tırnak bakımı ve kısa aralıklarla kullanım, tırnak hasarını en aza indirmeye yardımcı olabilir."Uzm. Dr. Javadpour, kalıcı oje işlemi sırasında, ultraviyole veya led ışıklardan yararlanıldığına dikkat çekerek, "Oje materyallerinin sertleşmesini sağlayan bu ışınlar ojenin kalıcılığını ve dayanıklılığını arttırır. Kalıcı ojenin tepki alan noktalarından biri bu kurutma işlemi sırasında kullanılan ultraviyole lambasıdır. Ultraviyole ışınların hücresel hasara yol açabilir ve yaşlanmayı hızlandırıcı etkileri olabilir. Bu durum uzun süre boyunca kalıcı oje yaptıran kişilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir" dedi.Jel ojeler içerisinde yer alan materyallerin de geleneksel ojeden farklı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Javadpour, "Renklendirici maddelerden oluşan içeriği kontakt dermatit veya kurdeşen gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir" dedi.