Anne karnında kalbe teşhis

Türkiye'de yılda bir milyon 350 bin bebek doğuyor. Bu bebeklerin yaklaşık 130 bini kalp hastası olarak doğuyor. Bunların yüzde 1'lik bir kısmı acil müdahaleye ihtiyaç gösterebiliyor. Bir kısmının da ileri zamanlarda kalp hastalıklarıyla ilgili tedaviye ihtiyaçları olabiliyor. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe İnci Yıldırım, fetalekonun önemine değinerek, bebeğin daha anne karnındayken kalbinin incelenmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.Prof. Dr. Yıldırım, "Bebeğin anne karnındayken kalp ultrasonunun yapılması, tanının konulması, tedavi planlanması açısından çok önemli. Biz bunu hamileliğin 18'inci haftasında yapıyoruz. Bebeğin kalbi çünkü ilk 50 günde oluşmaya başlıyor. Bu günlerde bebeğin kalbinin değerlendirilmesi çok önemli" dedi. "Daha sonraki aşamalarda, annenin karnındaki bebeğin kalbi ne kadar problemliyse bizim izlenimlerimiz ona göre değişiyor" diyen Prof. Dr. Yıldırım, şunları söyledi: "24'üncü haftada ve 37'inci haftada tekrar kontrol ediyoruz. Eğer kalbinde bir sıkıntı varsa doğduktan sonra bir işlem yapılması gerekiyorsa, anne ve bebek için bir kadın doğum hastanesi ile iletişime geçiyoruz. Doğduktan sonra bebeklerin acil müdahale ihtiyacı varsa anında müdahale edip, tedaviye başlıyoruz."KALP hastalığı olasılığı olan bebeği daha anne karnında teşhis ettiklerinin altını çizen Prof. Dr. Yıldırım, şöyle dedi: "Tedavi planlamasını bebek doğduktan sonra yapıyoruz. Nedir bulunlar? Kalp iki boşluktan oluşur. İki karıncık, iki kulakçık vardır. Bu karıncık ve kulakçıklar arasında delikler olabilir ya da damarlar ters olabilir, damarların gelişimi yetersiz olabilir. Damarlar hiç gelişmemiş olabilir. Arada bağlantılar olması gerekir. Bu acil bir durumdur. Fetal dönemde tanısını koyduğumuz bebeklerin, doğduktan sonra da hemen tedavisini planlarız. Bu bebeklere, yapay şantlar yapabiliriz ya da acilen ameliyata almamız gereken durumlar olabilir."ANNE karnında invaziv girişimler yapılabildiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım "Türkiye'de yeni yeni başlandı bu işe. Anne karnında kalbinde damar gelişimi olmayan bebeklere balon yapılarak oradaki gelişim daha da rahatlatılabiliyor. Bu daha tüm dünyada ve Türkiye'de erken aşamada. Henüz rutine geçmiş bir durum değil" dedi.