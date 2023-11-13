FÜ hastanesinden çalışanlara eğitim

Fırat Üniversitesi Hastanesi 10. Kat Konferans Salonunda gerçekleştirilen kesici delici alet yaralanmalarından ve biyolojik risklerden korunma konulu eğitim sunumuna çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Eğitim hakkında bilgiler veren Fırat Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hemşiresi Fatma Türkmen, sağlık çalışanlarının enfeksiyon ajanlarına karşı hem kendilerini hem de hastalarını korumak adına gerekli önlemleri almakla görevli olduklarını, bu önlemlerin enfeksiyon ajanı ile temas öncesi ve temas sonrasında yapılması gereken uygulamaları kapsadığını söyledi.

KESİCİ VE DELİCİ ALET YARALANMALARI ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ BİR SORUNDUR

Fatma Türkmen, sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için risk oluşturan kesici ve delici alet yaralanmalarının ülkemizde önemli bir sorun olduğunun altını çizdi. Sağlık çalışanlarının yüzde 54'ünün çalışma hayatı boyunca mesleki uygulamalar sırasında en az 1 kere yaralanmaya maruz kaldığını ve kesici, delici aletlerin ve iğne uçlarının kapaklarının kapatılmadan sert malzemeden yapılmış kesici, delici alet kutularına atılması gerektiğini dile getirdi. Delici ve kesici alet yaralanmalarını önlemek için standart önlemler olduğunu, bu standart önlemlerin hastanın tanısına ve enfeksiyonuna bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan önlemler olduğunu dile getirdi.