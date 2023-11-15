Çilek, demans riskini azaltıyor

ABD'deki Cincinnati Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, çilek ve yaban mersi demansa karşı koruyor. 12 haftalık çalışmada, hafif bilişsel bozukluktan şikayetçi olan 30 aşırı kilolu hastadan meyveden kaçınmaları istedi. 50 ila 65 yaş arasındaki katılımcıların yarısına bir bardak çileğe eşdeğer toz, diğer yarısına ise plasebo verildi. Katılımcıların uzun süreli hafızası, ruh hali ve metabolik sağlığı takip edildi. Çilek tozu grubundakilerin kelime listesi öğrenme testinde daha iyi performans gösterdiği ve depresif belirtilerde önemli bir azalma yaşadığı kaydedildi.