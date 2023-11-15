SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde ilk kez bir bebeğe kalp ameliyatı yapıldı. 2 kilo 400 gram ağırlığındaki bebek, açık kalp ameliyatının ardından ailesine teslim edildi. Sevinç gözyaşları döken anne T. C. (32), "Bebeğim rahatsızlanınca gittiğimiz özel bir sağlık kuruluşunda hidrosefali teşhisi konuldu. Kızım yaşamayı çok istedi ve doktorlarımız da kızımıza umut oldu" dedi. SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Ünal Sarıkabadayı ise "Yaptığımız görüşmeler sonucu, açık kalp cerrahisi yapılması gerektiği sonucuna ulaştık." dedi.