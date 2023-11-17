“9. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi” başladı

"Aileler Ne Yapmalı, Nereye Başvurmalı?" sorusunun yanıtlandığı oturumla başlayan 9. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, dört gün boyunca sürecek. Etkinlik boyunca, çocuğun büyüme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler, doktora ne zaman başvurulması gerektiği, kemik eklenmesi mi, çene ameliyatı mı, yoksa burun düzeltme mi gerektiği gibi birçok soruya yanıt verilecek. Ayrıca, çocuklarda diş hijyeni ve bakımı, cerrahi sonrası beslenme, işitme takibi ve konuşma takibi gibi konularda eğitimler de kongre süresince sunulacak.

"9. Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi", alanında uzman birçok bilim insanının katılımıyla gerçekleşiyor. Ayrıca, kongrede yer alan "Aile Oturumları"na ücretsiz herkesin katılımına açık. Aile Oturumları, 17 Kasım Cuma saat 13:30-15:30'da, 18 Kasım Cumartesi günü ise 14:00-16:00'da gerçekleşecek. "Bilimsel Oturumlar" ise 17-18 Kasım günlerinde yapılacak.