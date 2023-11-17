Akdeniz Üniversitesinden Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın katıldığı protokol Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirildi. Protokol imzalama törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Antalya Teknokent Müdürü Dr. İbrahim Yavuz katıldı.

İŞ GÜCÜ YETİŞTİRME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ

Çalışma hayatının en önemli kilit noktalarından birisinin istihdamı artırmaya yönelik çözüm odaklı politikalar geliştirmek olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "İstihdam artışı kadar önemli bir konunun ise nitelikli iş gücünü oluşturabilmek. Bu sebeple, İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz Aktif İş Gücü Programlarımızın en önemli ayağı olan mesleki eğitim programlarımızla; piyasanın ve işverenlerin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip iş gücü yetiştirme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Işıkhan "İmzalanan bu protokolle temel hedefimiz; alanında yetkin ve saygın üniversitelerimizle ve teknokent yönetimleriyle, mesleki eğitim alanında iş birliği sağlayarak iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmeye yönelik bir eğitim modelini hayata geçirmek. Bu çerçevede her coğrafi bölgede en az bir üniversite ile iş birliği gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİMİZİN DESTEĞİNİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Çalışma hayatına atılacak gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların yapmak istediği işi bizzat mutfağında öğrenmelerini istediklerini dile getiren Bakan Işıkhan, "Dolayısıyla, özellikle Akdeniz Üniversitesi gibi değerli üniversitelerimiz başta olmak üzere; oda, borsa ve sanayi birliklerinin de dahil olduğu sosyal paydaşlarımızın bu alandaki desteklerini çok önemsiyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki iş birliği, güç birliği ve ortak aklın olduğu yerde başarı vardır, çözüm vardır, katma değer vardır. İmzalayacağımız protokol ihtiyacımız olan ortak akıl ve iş birliğine çok iyi bir örnek teşkil ediyor. Hem çalışma hayatımızın hem de iş gücü piyasasının geleceğini ilgilendiren bu önemli mevzuda, akademi camiamızın inisiyatif alarak sorunların çözümüne katkıda bulunması ise ayrıca memnuniyet verici. İnanıyorum ki sizlerin desteği ve katılımıyla daha donanımlı, daha üretken ve alanında yetkin bir iş gücü profili oluşturarak hem çalışma hayatına hem de geleceğin her bakımdan güçlü Türkiye'sine katkıda bulunmuş olacağız" ifadelerine yer verdi.

HEM ÜNİVERSİTE HEM ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR

Öğrencilerin kampüse girdikleri andan itibaren kafalarında, 'Ben buradan mezun olunca ne yapacağım' sorusu olduğunu dile getiren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "Bu anlamda en önemli iş birlikçimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdır. Bu protokol hem üniversite hem öğrencilerimiz için çok kıymetlidir. Ben desteklerinden dolayı devletimize ve bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu iş birliğinin artacağını düşünüyorum. Öğrencilerin de bunun ne kadar kıymetli olduğunu anlayacağını düşünüyorum. Hayırlara vesile olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan ve Rektör Özkan protokolü imzalayarak fotoğraf çektirdi.

5 YILLIK PROTOKOLLE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI AMAÇLANIYOR

Protokolle Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından sunulmakta olan aktif işgücü hizmetleri kapsamında Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği içerisinde mesleki eğitim kursları düzenlenmesi ve belirlenecek sektörlerde ve işyerlerinde ihtiyaç duyulan nitelikte işgücünün temin edilerek istihdamın artırılması amaçlanıyor.

İŞKUR ve Akdeniz Üniversitesi ile birlikte belirlenecek sektörlerde ilgili mevzuatlar çerçevesinde iş birliği yöntemiyle mesleki eğitim kursları düzenlemek için gerekli iş ve işlemler yapılacak. Protokol, imzalandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak.