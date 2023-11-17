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Giriş Tarihi: 17.11.2023

Kadınlar dikkat: Az uyku diyabet nedeni

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Kadınlar dikkat: Az uyku diyabet nedeni
ABD'de yapılan bir araştırma, kadınların uykularına ne denli özen göstermelerini ortaya koydu. Diabetes Care dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 6 hafta boyunca uykunun yalnızca 90 dakika kısaltılması kadınlarda diyabet geliştirme riskini artırıyor. Şavk al Avsat sitesinde yayınlanan araştırmada, yeterince dinlenmeye alışmış kadınlarda uyku eksikliğinin insülin direncini artırdığını, menopoz sonrası kadınlarda bu etkinin daha belirgin olduğu kaydedildi. Uzmanlar ideal sağlık için önerilen uyku miktarını gecede 7 ila 9 saat arasında saptadı.
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Kadınlar dikkat: Az uyku diyabet nedeni
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