Hastalık mevsimi

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatıra Abbasova, mevsim geçişlerinde en sık hangi hastalıkların kapıyı çaldığını, bu hastalıkların nedenlerini ve nasıl önlemler alınması gerektiğini anlattı. Uzm. Dr. Abbasova, virüslerin nasıl bulaştığını şöyle açıkladı: "Virüsler; hasta kişilerin öksürme, hapşırma ve konuşma sırasında dışarı saçtıkları küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Ayrıca virüs bulaşmış ellerle temas etmek, hasta bir kişiyi öpmek, hasta veya taşıyıcı kişinin tuttuğu telefon, kapı kolu ve havlu gibi eşyalarla temas etmek hastalığı bulaştırabilir."Mevsim geçişlerinde en sık görülen hastalıklardan birinin soğuk algınlığı olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Abbasova, "Soğuk algınlığı ile grip halk arasında genellikle karıştırılır. Soğuk algınlığı, çeşitli virüsler tarafından oluşan hafif seyirli, üst solunum yolları belirtileriyle seyreden ve dünyada en fazla görülen hastalıktır. Soğuk algınlığına yaklaşık 200 virüs neden olur. Olguların üçte birinden rinovirüsler sorumludur. Bunun dışında adenovirüsler, enterovirüsler, respiratuar sinsitial virüs gibi soğuk algınlığına sebep olan etkenler vardır" dedi.Uzm. Dr. Abbasova, yüksek ateş, öksürük, halsizlik ve kas ağrılarıyla kendini gösteren gribin ise en çok yaşlıları, çocukları ve kronik hastalığa sahip olan kişileri etkilediğini söyledi. Uzm. Dr. Abbasova "Bulaşıcı bir virüs enfeksiyonu olan grip, soğuk algınlığına nazaran çok daha ağır seyreden bir hastalıktır. Virüslerle karşılaştıktan 24-72 saat kadar sonra boğaz ağrısı, boğazda kuruluk ve kaşıntı hissinden sonra hızla burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırma, öksürük ve halsizlik meydana gelir. Mevsim geçişlerinde acil ünitelerine, grip şikayeti olan 20-50 yaş arası çok fazla hasta gelmektedir. Grip, yaşamı tehdit eden hastalıkların da kapısını açar. Her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Gripten korunmanın en önemli yollarından biri grip aşısıdır" dedi. Kovid-19'un Omicron varyantının bir alt türü olan Eris'in, ateş, boğaz ağrısı, baş ağrısı, öksürük, nefes darlığı, vücutta ağrı, burun akıntısı, tat, koku kaybı ve ishale neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Abbasova, şunları dikkat çekti: "Ancak 65 yaş ve üzeri ya da bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde virüs alt solunum yolları hastalıklarına da neden olabilir. Sadece belirtilerin uyması Eris virüsünü aldığınız anlamına gelmeyebilir. Kovid enfeksiyonunu doğrulamanın en kesin yolu Kovid testi yaptırmaktır. Kovid-19 virüsü mutasyona uğramaya devam edecektir. Özellikle önümüzdeki aylarda soğuk havaların yaklaşması ile vakaların artma olasılığı yüksek. Belirtiler çok belirginse mutlaka test yaptırılmalıdır. Eris virüsü kapılmışsa gerekli tedavi sürecine başlanılmalıdır."Bronşiolitin, akciğerlerin en küçük hava yollarından olan bronşiollerin tıkanması sonucu oluştuğunu belirten Uzm. Dr. Abbasova, şunları söyledi: "En sık iltihabi tıkanıklık nedeniyle oluşur. Genellikle virüs kaynaklıdır. Kış aylarında çok sık görülür. Gripten sonra bronşiolit gelişimini önlemek mümkün değildir. Solunum sayısının fazlalaşması, morarma, kalp yetmezliği bulguları olan hastalar, beslenmede problemi olan hastalar ağır vakalardır. Bu hastalar, hastanede yatırılarak tedavi edilir. Bronşiolit olan hastalar genelde 7-10 günde iyileşir."Zatürredeakciğerdeki hava keselerinin iltihap ve sıvı ile dolması neticesinde kana oksijen ulaşamadığı için vücut hücrelerinin düzenli çalışamadığına dikkat çeken Uzm. Dr. Abbasova, şöyle dedi: "Akciğerlerde ciddi bir enfeksiyona yol açması nedeniyle zatürre hayati tehlikeye sebep olabilir. Belirtileri arasında öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, ateş, nefes darlığı, nefes alma zorluğu veya balgam görülebilmektedir. Tedavisi enfeksiyonun sebebine ve hastalığın şiddetine göre değişebilmektedir."FARENJITİN, boğaz kısmında oluşan iltihap olduğunu belirten Uzm. Dr. Abbasova, "Boğaz ağrısı, yutkunma zorluğu, boğazda kuruluk, yanma veya kaşınma hissi, ateş, öksürük gibi şikâyetler ile ortaya çıkar. Boğaz kısmında kızarıklık ve ödem göze çarpar" dedi.AKUT bronşitin, üst solunum yolları enfeksiyonlarından ya da soğuk algınlığından sonra görülebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Abbasova, "Boğaz ağrısı ve ardından kuru öksürük ortaya çıkar. Daha sonraları balgam oluşur. Akut bronşit çoğunlukla virüs enfeksiyonlarına bağlı oluşur" dedi.UZMDr. Abbasova, en çok kimlerin etkilendiğini ise şöyle sıraladı:Çocuklar65 yaş üstü kişilerŞeker hastalığı olanlarKalp damar sistemi kronik rahatsızlığı olanlarAstım ve Koah gibi solunum sistemi hastalığı olanlarKanser hastalarıNörolojik hastalığı ve kas ve sinir hastalıkları olanlarBağışıklık sistemi zayıf olan kişilerUZMDr. Abbasova, hastalıklarından korunmak için neler yapılması gerektiğini şöyle sıraladı:Kişisel hijyene dikkat edin.Elinizi ağzınıza götürmeden önce yıkayın. Bilinçsiz olarak elinizi yüzünüze getirdiğinizde vücudunuza binlerce virüs bulaştırabilirsiniz.Elinizi sabunla yıkayamadıysanız mutlaka alkollü dezenfektanları kullanmalısınız.